Elvin Santos y Luis Zelaya siguen enfrentados

Tegucigalpa, Honduras.



Los liberales Luis Zelaya y Elvin Santos continuaron ayer su cruce de palabras y de frases hirientes en un enfrentamiento que parece que va para largo.



Al presidente del Partido Liberal no le gustó que un día antes el jefe de la bancada del Partido Liberal haya dicho que Zelaya “se levanta con el pie izquierdo para abrazar al de otro partido”.



“Prefiero levantarme con el ‘pie izquierdo’ o ‘usar barba’ a que se me cuestione por corrupto (Trans 450) o que mis actos estén condicionados a prebendas del Estado que me ‘obliguen’ a seguir sus instrucciones. Pronto se sabrá hasta dónde llegaron componendas de ‘liberales’ con PN”, dijo Zelaya en su Twitter.



Santos le contestó desde el aeropuerto a través de la emisora HRN: “Yo lo que he estado buscando desde hace mucho tiempo es la posibilidad de que este caballero, yo creo que ya no debe ni mencionársele ni el nombre, tenga un nivel de madurez política y que entienda que él debe unirse”.



Estos dos políticos liberales tienen diferencias desde las elecciones primarias del año pasado en las que Zelaya lideró una corriente con nuevos rostros que aparecieron en las planillas.