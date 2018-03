Por irregularidad anulan concurso de docentes

Tegucigalpa, Honduras.



La Secretaría de Educación anuló ayer el concurso de plazas que se aplicó a más de 16,000 docentes a finales de 2017, por lo que se realizará un nuevo concurso basado en ley y con transparencia, según dijeron.



El ministro de Educación, Marcial Solís, explicó que durante las investigaciones técnicas que se realizaron sobre el concurso, se lograron identificar irregularidades y casos de fraude en algunos exámenes.



Del total de maestros que se sometieron al proceso, el 94% de los participantes no logró aprobar, por lo que el concurso fue suspendido.



“Incluso del 6% de los participantes que aprobaron la etapa inicial se identificaron algunos casos de fraude; varios exámenes estaban idénticos a la pauta”, detalló Solís.



El titular de la Secretaría no dio a conocer fecha para aplicar un nuevo concurso. No obstante, se menciona que podría ser en el último trimestre de 2018. “Lo haremos en cuanto estemos listos. Antes de convocar a un concurso tenemos que revisar los reglamentos actuales que aparentemente no eran los suficientemente robustos para sostener la legalidad del proceso”, señaló.



Irregularidades



El nuevo proceso incluirá un programa de capacitación a los concursantes para mejorar la calidad del docente y sus probabilidades de aprobación del examen garantizando así mejores maestros al servicio de los alumnos, especificó la Secretaría mediante un comunicado.



Entre las irregularidades que se destacan en el proceso están “la publicación de los puestos docentes que no se hizo con la formalidad que establece el artículo 31 del Reglamento de Carrera Docente y no hay evidencia que tal publicación se haya realizado en coordinación con la Junta Nacional de Concurso, además, las pruebas no se podían calificar porcentualmente, por lo que en lugar de listas de calificaciones se dieron “listas de aprobados”, lo cual no está contenido en la ley, detalla el comunicado.



“Hay fallas que se originan desde el inicio del concurso, pero también hay fallas que se dieron a nivel departamental”, explicó Solís.



Para José Bueso, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) en la zona norte, es lamentable que la Secretaría haya gastado gran cantidad de dinero para el concurso. “Como dirigencia magisterial denunciamos que el proceso que se estaba llevando a cabo tenía vicios de ilegalidad”.



Bueso manifestó que el anuncio del ministro traerá consigo un problema mayor, “los compañeros que según ellos ya habían aprobado el concurso van a estar inconformes con esta situación”.



La dirigencia magisterial espera que las autoridades educativas puedan llamarlos para buscar una solución que favorezca a las partes, antes que el conflicto se agudice.



En los próximos días, los distintos representantes de la dirigencia magisterial se reunirán para conocer las acciones que emprenderán, indicó. “Esperamos que el nuevo proceso sea transparente y legal, apegado a ley; si no entraremos en los mismo”.