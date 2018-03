Conozca el programa que tendrán las diferentes parroquias en Semana Santa

San Pedro Sula, Honduras.



Los fieles de la Iglesia Católica ya están listos para los diferentes eventos programados para la Semana Mayor. Si usted desea unirse, tome nota de cada una de las actividades.



El padre Luis Estévez afirma que este es un tiempo perfecto para que la familia asista unida a la iglesia.



“Debemos dejar atrás el rencor y las desavenencias que nos separan. Olvidemos las diferencias políticas y reconciliémonos con nuestros vecinos y amigos”.



Por otra parte, afirma que en Semana Santa debemos hacer un balance entre vacacionar y asistir a la iglesia.



“Si usted saldrá de viaje trate de participar en los eventos religiosos en donde estará. Recuerde que los niños siguen el ejemplo de los padres y en ellos está el futuro de Honduras”.



Para finalizar hace un llamado a la oración. Afirma que los hondureños deben recordar que solo a través de la oración y la fe podrán vencer cualquier problema que estén atravesando.



SAN PEDRO SULA

Parroquia San Pedro Apóstol Catedral



Domingo de Ramos 25 de Marzo

6:00 a.m. Santa Misa

7.30 am Santa Misa

8.15 am Procesión desde Instituto María Auxiliadora

9.00 am Santa Misa

11.00 am Santa Misa

6.00 pm Santa Misa



Lunes Santo 26 de Marzo

6.40 am Santa Misa

6.15 pm Santa Misa

7.00 pm Vía Crucis Juvenil



Martes Santo 27 de Marzo

6.40 am Santa Misa

6.15 pm Santa Misa

7.00 pm Acto Penitencial (Confesiones)



Miércoles Santo 28 de Marzo

6.40 am Santa Misa

10. 00 am Misa Crismal

6.15 pm Santa Misa



Jueves Santo 29 de Marzo

10.00 am Confesiones

6.00 pm Misa Última Cena del Señor

8.00 pm Hora Santa



Viernes Santo 30 de Marzo

6.00 am Vía crucis (Por las calles)

9.00 am Reflexión

3.00 pm Oficios Litúrgicos:

- Muerte de Cristo

- Descendimiento

- Adoración de la Cruz

5.30 pm Procesión de Santo Entierro

7.00 pm Celebración Madre Dolorosa



Sábado 31 de Marzo

8.00 pm Vigilia Pascual



Domingo de Resurrección 1 de abril

5.30 am Santo Encuentro

6.00 am Santa Misa

7.30 am Santa Misa

9.00 am Santa Misa

11.00 am Santa Misa

6.00 pm Bendición Papal



LA LIMA

Iglesia Santa Rosa de Lima. Las actividades de la Semana Mayor, 25 de marzo al 1 de abril, contemplan procesiones todos los días, inclusive en horas de la noche.



Domingo de Ramos

8:00 am Bendición de los ramos en catedral, seguidamente Procesión del Triunfo, saliendo por la calle Real Centenario hasta el auditorio monseñor Carranza Chévez. Finaliza con la celebración de la Santa Eucaristía.



Lunes Santo

5:00 am Celebración de la Santa Eucaristía.



Martes Santo

3:00 pm Procesión infantil con alusión a la ecología: saliendo del parque infantil hasta la catedral.

5:00 pm Celebración de la Santa Eucaristía en la catedral.



Miércoles Santo

5:00 pm Celebración de la Santa Eucaristía en la catedral.



Jueves Santo

9:00 pm Misa Crismal en el auditorio monseñor Carranza Chévez.



Viernes Santo

8:00 am Procesión del Viacrucis saliendo de la catedral, cruzando para la esquina del antiguo cine hasta Plaza Saavedra, cruzando para El Zapatón, luego tomando la Calle Real Centenario hasta el auditorio monseñor Carranza Chévez

3:00 pm Santo Entierro frente al auditorio monseñor Carranza Chévez



Sábado Santo

10:00 am Rosario de la Soledad y Meditación con María en la catedral.

10:00 pm Vigilia Pascual: Lucernario, Procesión de la Luz, Pregón Pascual, Liturgia de la Palabra, Liturgia Bautismal y Liturgia Eucarística en el auditorio monseñor Carranza Chévez



Domingo de Resurrección

4:00 am Carreritas de San Juan

6:00 am Celebración de la Santa Eucaristía en la catedral

5:00 pm Celebración de la Santa Eucaristía en la catedral



TEGUCIGALPA

Basílica y Parroquia de Nuestra Señora de Suyapa



Domingo de Ramos

07:00 am Eucaristía con bendición de ramos en la Ermita

08:00 am Eucaristía con bendición de ramos en la Basílica

08:30 am Bendición y porcesión de ramos desde las creuces (aldea Suyapa) hasta la Basílica.

09:30 am Eucaristía en la Basílica

10:00 am Eucaristía con bendición de ramos en la Ermita

11:00 am Eucaristía con bendición de ramos en la Basílica

12:00 Eucaristía con bendición de Ramos en la Ermita

15:00 pm Coronilla de la Misericordia y Eucaristía con bendición de ramos en la Basílica

16:00 pm Eucaristía con bendición de Ramos en la Ermita

18:00 pm Eucaristía con bendición de Ramos en la Basílica - No hay bautismos este día



Lunes Santo

07:00 am Eucaristía en la Basílica

08:00-12:00 am Jornada de confesiones

09:00 am Procesión con el Via Crucis con niños desde las Tres Cruces hasta la Basílica (Sor Emy)

14:00-17:00 pm Jornada de confesiones

17:00 pm Eucaristía en la Ermita



Martes Santo

07:00 am Eucaristía en la Basílica

08:00-12:00 m Jornada de confesiones

14:00-5:00 pm Jornada de confesiones

17:00 pm Eucaristía en la Ermita

17:30 pm Fátima, la película, en la Ermita



Miércoles Santo

07:00 am Eucaristía en la Basílica

08:00-12:00 m Jornada de confesiones

15:30 pm Vía Crucis con jóvenes alrededor de la Basílica

17:00 pm Eucaristía en la Ermita



Jueves Santo “Triduo pascual”

09:00 am Misma crismal en la Basílica

10:00 am-10:00 pm Visitas al huerto en la Ermita

17:00 pm Misa de la cena del Señor y Lavatorio de pies en la Basílica

18:00-10:00 pm Visitas al monumento Basílica

18:00-10:00 pm Visitas al monumento Ermita

21:00 pm Procesión del Silencio, saliendo de la Ermita hacia El Calvario, aldea Suyapa



Viernes Santo

08:00 am Santo Vía Crucis saliendo de la Ermita del Sinaí

12:00 m Conmemoración de la Cruxifición (Ermita)

14:00 pm Sermón de las 7 palabras (Ermita)

15:00 pm Pasión del Señor, Adoración de la Cruz y Santa Comunión en la Basílica

16:30 pm Santo Entierro saliendo de la Ermita

19:30 pm Procesión Virgen de los Dolores



Sábado Santo

Bendición del Fuego Nuevo (Ermita)

Procesión hasta la Basílica y Vigilia Pascual



Domingo de Resurreción

05:30 am Carreritas de San Juan

07:00 am Ecucaristía Ermita

08:00 am Eucaristía Basílica

09:00 am Charlas para Bautismo en la Ermita

09:30 am Eucaristía Basílica

10:00 am Eucaristía con bautismos Ermita

11:00 am Eucaristía Ermita

18:00 pm Eucaritía Basílica



Parroquia Medalla Milagrosa

Domingo de Ramos

07:30 am Solemne Bendición de Palmas y Procesión. Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, saliendo del Centro Fátima Bo. Bella Vista

09:30 am Solemne Eucaristía. Lectura: Pasión de Jesús Templo Parroquial

05:00 pm Solemne Eucaristía. Lectura: Pasión de Jesús Templo Parroquial



Lunes Santo

5:00 pm Santa Eucaristía



Martes Santo

5:00 pm Santa Eucaristía

6:00 pm Procesión con Jesús de la Humildad, saliendo del Templo Parroquial

6:30 pm Santa Eucaristía



Miércoles Santo

3:00 pm Procesión responsable niños

5:00 pm Santa Eucaristía

6:30 pm Santa Eucaristía



Jueves Santo

9:00 am Invitación a participar: Eucaristía crismal. Basílica menor Nuestra Señora de Suyapa

5:00 pm Solemnidad: Institución de la Eucaristía, el Sacerdocio y el Mandamiento del Amor (lavatorio de pies)

6:30 pm Procesión con el Santísimo Sacramento alrededor del Parque La Libertad y traslado al Monumento

7:00-11:00 pm Adoración al Santísimo, animada por las pastorales, grupos eclesiales

9:00 pm Procesión del Prendimiento de Jesús (Procesión del Silencio), saliendo del Templo Parroquial y finalizando en Centro Fátima Ba. Bella Vista



Viernes Santo

8:30 am Procesión Santo Vía Crucis, saliendo de Centro Fátima, Ba. Bella Vista

12:00 m Crucifixión, Proclamación de las 7 palabras de Jesús en la cruz

3:30 pm Celebración de los oficios de la Pasión del Señor: LIturgia de la Palabra, Adoración de la Santa Cruz, Sagrada Comunión

4:30 pm Descendimiento de Jesús de la Cruz

5:00 pm Procesión del Santo Entierro, saliendo Templo Parroquial



Sábado Santo

7:00 pm Laudes. Templo Parroquial

4:00 pm Procesión Virgen María de la Soledad

7:00 pm Solemne Vigilia Pascual, Resurreción del Señor. Templo parroquial

7:00 pm Solemne Vigilia Pascual, Resurreción del Señor. Centro Fátima, Ba. Bella Vista



Domingo de resurrección

8:00 am Procesión y Encuentro con el Señor Resucitado (carrerita de San Juan), Calle Real

10:00 am Santa Eucaristía del Resurrección del Señor



Parroquia Sagrado Corazón de Jesús



Domingo de Ramos

04:30 pm Inicio de Procesión y bendición de ramos

05:00 pm Eucarístia en el templo



Lunes santo

06:00 pm Tema de reflexión por grupos del sector



Martes santo

06:00 pm Tema de reflexión por grupos del sector



Miércoles santo

06:00 pm Tema de reflexión por grupos del sector



Jueves santo

04:00 pm Misa y lavatorio de pies



Viernes santo

07:00 am Santo Viacrusis por las calles del sector y al terminar meditación de las 7 palabras



Sábado santo

04:00 pm MIsa de resurrección y vigilia de adoración



Domingo de resurrección

05:00 pm Misa domingo de Resurrección



LA CEIBA



Domingo de ramos

7:00 a.m. En la Cruz del Perdón, bendición de los ramos y procesión a la escuela San Isidro Misa concelebrada

6:00 p.m. Eucaristía en catedral San Isidro



Lunes santo

5:00 p.m. Santo Rosario

6:00 p.m. Eucaristía



Martes santo

10:00 a.m. Eucaristía por los enfermos en la catedral San Isidro

5:00 p.m. Viacrucis

5:00 p.m. a 7:00 p.m. Confesiones

6:00 p.m. Eucaristía



Miércoles santo

10:00 a.m. Misa Crismal

5:00 p.m. Santo Rosario

6:00 p.m. Eucaristía



Jueves santo

9:00 a.m. Visita Granja Penal

6:00 p.m. Eucaristía de la Cena del Señor

8:00 p.m. Vigilia de adoración

9:00 p.m. Procesión del silencio

11:00 p.m. Elaboración de alfombras



Viernes santo

6:00 a.m. Viacrucis saliendo de la Medalla Milagrosa hasta la Catedral

2:00 p.m. Meditación de las 7 palabras

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor

5:00 p.m. Santo Entierro



Sábado santo

8:00 p.m. Celebración de los 7 dolores de María

7:00 P.M. Vigilia Pascual



Domingo de pascua

6:00 a.m. Procesión del encuentro

7:00 a.m. Eucaristía

9:00 a.m. Eucaristía

6:00 p.m. Eucaristía



DIÓCESIS DE DANLÍ

Parroquia San Juan Bautista



Domingo de ramos

08:00 am Bendición y procesión de ramos

06:00 pm Solemne Eucarístia



Lunes Santo

05:00 pm Rezo del santo rosario

06:00 pm Santa eucarístia en la parroquia

07:00 pm Procesión de Cristo atado a la columna



Martes santo

02:00- 04:00 pm Acto penitencial y confesiones

07:00 Procesión de la cruz



Miércoles santo

10:00 am Solemne misa crismal

06:00 pm Santa Eucarístia en la parroquia

07:00 pm Rezo del santo Viacrucis



Jueves santo

03:00 pm Solemne misa vespertina

05:00 pm Reserva de Santísimo Sacramento en el monumento y adoración eucarística

11:00 pm Procesión del prendimiento en silencio



Viernes santo

08:00 am Solemne Viacrucis penitencial

03:00 pm Santos oficiales de la pasión redentora del Señor

04:30 pm Coronilla de la divina misericordia



Sábado Santo

09:00 am Bendición del agua

05:00 pm Procesión y rosario de la soledad

07:00 pm Liturgia de la luz

08:00 pm Solemne vigilia pascual



Domingo de Pascua

06:00 am Procesión de Cristo resucitado

09:00 am Solemne Eucaristía de resurrección

06:00 pm Solemne Eucaristía de resurrección



VALLE DE ÁNGELES



Domingo de ramos

08:00 am Procesión de ramos

09:00 am Eucarístia

11:30 am Segunda eucarístia y bendición de ramos



Lunes santo

06:00 pm Reponso fieles difuntos

06:30 pm Procesión de animas

07:00 pm Eucarístia por los fieles difuntos



Martes santo

10:00 am Misa con enfermos

05:00 pm Celebración acto penitencial



Miércoles santo

03:00 pm Misa de la cena del Señor con niños

05:00 pm Procesión y rezo del santo rosario



Jueves santo

09:00 am Misa crismal

05:00 pm Eucaristía de la cena del Señor

06:30 pm Procesión con el Santísimo Sacramento

10:00 pm Prendimiento del Señor



Viernes Santo

08:00 am Santo Viacrusis

04:00 pm Liturgia de la pasión del Señor

05:00 pm Descendimiento del Señor y las siete palabras

06:00 pm Procesión del santo entierro

10:00 pm Procesión de la soledad



Sábado santo

08:00 am Laudes solemnes

09:00 pm Lucernario

10:00 pm Vigilia pascual



Domingo de resurrección

05:00 am Carretitas de San Juan, anuncio de la resurección

10:00 am Procesión del resucitado

11:00 am Solemne Eucaristía



COMAYAGUA

Las actividades de la Semana Mayor, 25 de marzo al 1 de abril, contemplan procesiones todos los días, inclusive en horas de la noche.



Domingo de Ramos

8:00 am: Procesión del Señor del Triunfo en su burrito.

11:00 am: Bendición de los ramos en la parroquia La Merced



Lunes Santo

6:00 am y 9:00 am: Misa en la parroquia La Merced

4:30 pm: Procesión del Señor atado a la columna 5:00: pm: Misa vespertina en la iglesia catedral



Martes Santo

2:30 pm: Procesión con la imagen de San Pedro Apóstol, que saldrá de la santa iglesia catedral

5:00 pm: Procesión con el Señor de la humildad, saliendo de La Caridad



Miércoles Santo

6:00 am: Misa en la parroquia La Merced

9:30 am: Misa crismal presidida por monseñor Roberto Camilleri y concelebrada con el Presbítero de la Diócesis en la Iglesia Catedral

4:00 pm: Procesión de los niños, saliendo de la capilla de la catedral para retornar a la misma

5:00 pm: Misa en la santa iglesia catedral

7:00 pm: Presentación del “videomapping” 2018 en la Plaza León Alvarado



Jueves Santo

5:00 pm: Misa de la cena del Señor en la parroquia La Merced

10:00 pm: Procesión del Prendimiento, saliendo de la parroquia La Merced para retornar al mismo lugar



Viernes Santo

7:00 y 8:30 am: Santo Viacrucis, saliendo de la iglesia San Francisco

1:00 pm: Crucifixión del Señor y la celebración de la Liturgia del Viernes Santo.

4:30 pm: Rito del descendimiento y embalsamamiento del Cristo yaciente y procesión del Santo Entierro saliendo de la catedral para regresar a la misma.

10:00 pm: Procesión de la virgen de Los Dolores, saliendo de la iglesia catedral



Sábado Santo

4:00 am: Procesión con la Virgen de La Soledad saliendo a la iglesia La Caridad.

7:00 pm: Solemne vigilia pascual de resurrección en la parroquia de La Merced y capilla de La Caridad.



Domingo de Resurrección

6:30 am: Procesión del resucitado, saliendo de la capilla

8:30 am: Honor al Cristo resucitado, con la participación de todas las parroquias de la ciudad de Comayagua