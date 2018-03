Piden a sociedad combatir corrupción en Honduras y apoyar a la Maccih

Tegucigalpa, Honduras.



Expertos reunidos en Tegucigalpa dijeron hoy que el combate a la corrupción en el país exige la participación de la sociedad, a quien demandan acompañamiento para la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA, que corre el riesgo de ser anulada.



En la presentación, del grupo de sociedad civil "Ciudadanía contra la Corrupción", el director de la Pastoral Cáritas de Honduras, Germán Cálix, dijo a Efe que "es necesaria más participación" ciudadana en el combate a ese flagelo que, según cifras no oficiales, genera pérdidas anuales por unos 1.000 millones de dólares.



El director de Cáritas, organización de la Iglesia católica, indicó que la sociedad hondureña "ha estado pasiva" en el combate a la corrupción, y resaltó además el papel que juegan los medios en esa lucha.



El religioso destacó la necesidad de "desactivar el sistema de corrupción" que existe en Honduras, aunque reconoció que "no es fácil porque está bien organizado".



Resaltó, además, que la sociedad de Honduras debe "reaccionar" para que el sistema de corrupción "no se siga imponiendo" y causando "muerte, pobreza y miseria" en la nación.



Dijo que la sociedad no debe permitir que se llegue al punto de "destruir" instituciones como la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Fiscalía contra la Corrupción.



Cálix participó este miércoles en Tegucigalpa en el lanzamiento del grupo Ciudadanía contra la Corrupción, una instancia de sociedad civil orientada a unir esfuerzos en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción.



Como parte de la presentación, apoyada por Fundación para el Debido Proceso (DPLF), se editó un vídeo sobre casos de corrupción producido por la organización Comunica, en Tegucigalpa.



Los expertos indicaron que Honduras vive un "momento histórico" ante la elección del nuevo fiscal general y del adjunto, prevista para agosto próximo, y la designación del portavoz de la Maccih, pues ello confirmará los avances o retrocesos del país en la lucha contra la corrupción.



El director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Mauricio Díaz, dijo a Efe que la corrupción ha afectado al país "por décadas".



La corrupción ha "permitido el afianzamiento de sectores que manejan partidos políticos, movimientos e instituciones del Estado y que están entronizados en el área empresarial", subrayó.



No obstante, Díaz indicó que la Maccih, que se instaló en abril de 2016 en Tegucigalpa, ha "ofrecido a la población algún aliento que hace pensar de que en el país hay un trabajo contra la corrupción", pero ello "requiere respaldo".



Ante ello, señaló, se necesita en Honduras una Maccih "más autónoma, independiente y con mayor capacidad ejecutiva", y una elección "transparente" del nuevo fiscal general y adjunto.



Díaz cuestionó la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras de admitir este martes un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo de creación de la Maccih, que ha venido coordinado con la Fiscalía investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en el país que han salpicado a funcionarios del presente y pasados gobiernos y diputados.



"Esto es una contra ofensiva que se esperaba y tiene el inconveniente que la iniciativa la presentan y la aprueban aquellos sectores que justamente están en un conflicto de interés", enfatizó Díaz.



Insistió en que la sociedad de Honduras debe "tomar aliento" para combatir la corrupción, pues es un flagelo que "ahuyenta" la inversión privada.



Por su parte, el subdirector del Programa Latinoamericano en el Centro Internacional Woodrow Wilson de EE.UU., Eric Olson, pidió a los hondureños "no perder las esperanzas" y continuar la lucha contra la corrupción, aunque reconoció que esas redes "son muy fuertes".



Enfatizó que la Maccih juega "un papel importante" en el combate a la corrupción en Honduras, pero necesita "independencia" y "claridad" en su liderazgo, e instó a los hondureños a apoyarla. EFE.