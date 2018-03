11,000 docentes esperan amnistía para jubilarse

San Pedro Sula, Honduras.



Un grupo de diputados de Cortés socializó ayer con docentes el proyecto de ley presentado a mediados de febrero por el parlamentario José Rosario Tejeda, el cual pretende dar un período de gracia de 18 meses para que los docentes mayores de 50 años puedan jubilarse con base en la ley anterior del magisterio.



La ley anterior autorizaba la jubilación a partir de los 50 años, la nueva, vigente desde 2011, fija el techo en 65 años.



Las autoridades del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) manifestaron a los diputados que el proyecto no es viable debido a la situación económica de la entidad, por lo que los funcionarios hacen asambleas con los docentes para conocer su punto de vista. “Hemos hecho las reuniones con los maestros en varias ciudades del país para escucharlos y esperamos sacar las propuestas que ellos tienen para que el proyecto de ley no sea desfavorable y se pueda aprobar en el legislativo”, dijo la diputada Scherly Arriaga.



Según Maribel Hernández, miembro de la comisión de docentes de Cortés, al menos 11,000 profesores se beneficiarían con la aprobación del proyecto.



Arriaga manifestó que los educadores están anuentes al proyecto, por lo que piden celeridad al proceso. “La próxima semana estaríamos recibiendo al actuario, representante de los maestros, que sería la contraparte de las disposiciones del Inprema”.



En 2014 se presentó la misma iniciativa al Congreso, sin embargo, en ese entonces la comisión de educación la dictaminó como no favorable.



Jubilación



Más de 500 profesores asistieron a la reunión que se realizó en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), allí dieron a conocer los problemas que tiene el gremio actualmente y pidieron a los diputados que les apoyen.



“Con la ley, los docentes reciben menos dinero al momento de jubilarse. Prácticamente un maestro con 30 años de servicio se jubila solo con el 68% de su salario”, explicó Hernández.



La ley del Inprema establece que sus antiguos afiliados pueden solicitar su jubilación con 58 años como edad mínima y 18 años de cotizar, los nuevos será a partir de los 65 años y 25 años de servicio.