Cortes de energía para el martes 6 de marzo

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron las zonas del país donde será interrumpido el servicio de energía eléctrica debido a mantenimientos programados para el día martes 6 de marzo.

Zona Norte



San Pedro Sula



9:00 am - 12 M



Col. Sabillón Cruz

Col. Fé y Esperanza

Col. Morales

Col. Los Zorzales

Col. San Jorge

Col. Morales l, ll, lll, lV

Col. Palmira

Aldea Chotepe

Col. San Juan

Plan Maestro de Aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Lempira #1

La Ceibita



Pimienta y Potrerillos



8:30 am - 4:30 pm



Pimienta

Potrerillos

Incal

Sulacer



Zona Centro



Distrito Central



9:00 am - 2:00 pm



Parte Col. Callejas

Parte Sur de Col. Torocagua

Parte de Col. Primero de Diciembre

Col. Nueva Era

Col. Centro América Oeste

Residencial La Fuente

Col. 21 de Febrero

Centro Comercial San Pedro

Ciudad Lempira

Col. Arturo Quezeda

Col. Nueva España

El Pantanal

Col. El Retiro

Col. Israel Norte

San Buena Aventura

Parte de Col. San Francisco

Jerusalén

Monte los Olivos



Teupasentí, El Paraíso



8:00 am - 4:00 pm



Col. Los pinos

Pinares

El Dorado

Jacaleapa

Las Crucitas

Potrerillos

Rio Azul

La Chorrera

El Tablón

Los Plátanos

Teupasentí

La Aguja

El Olingo

Escobas Amarillas

Zona Occidental

Ocotepeque Casco Urbano de San Francisco

9:00 am -5:00 pm

Las Aldeas

Coloal

El Sile

El Tablón

La Laguna

Santa Tereza

San Marcos



Ocotepeque - Casco Urbano de Sanmarcos y Las Aldeas

9:00 am -5:00 pm

Callejones

Cunse

El Carrizal

El Granzal

El Jaralón

El Refugio

El Tránsito

La Ascención

San Juan

San Luis

Santa Marta Mercedes



Ocotepeque - Las Aldeas

9:00 am -5:00 pm

Concepción

El Coral

El Limoncito

Laguna Seca

Plan del Rosario

San Antonio

San José del Jocotán

Yuscarán

Los Caseríos Cercanos

Guarita

Lempira



Casco Urbano de Guarita y Aldeas

9:00 am -5:00 pm

Santa Lucía

Olosingo

San Pablo

Santa Cruz

Santa Cruz Queruco

Terlaca

San Juan Guarita

Lempira

El Rodeo

Los Horcones

Portillo

Pueblo Viejo

Sazalapa y Los Caseríos Cercanos

Tomalá

Lempira