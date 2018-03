Altas temperaturas seguirán por 48 horas en el país

San Pedro Sula, Honduras.



Las temperaturas altas prevalecerán durante las próximas 48 horas en todo el territorio nacional, según los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).



Igor Girón, experto en clima, informó que no se descartan las lluvias, pero con acumulados leves de unos cinco milímetros sobre todo en las regiones norte y oriente del país.



Girón manifestó que la zona sur alcanzará temperaturas de 37 grados centígrados, 29 en la región oriental, en Tela, La Ceiba y Trujillo 30 grados, Santa Rosa de Copán 27, La Esperanza, Intibucá, una máxima de 23 grados, San Pedro Sula 30.



“La región central que comprende Yoro, el valle de Comayagua, temperaturas de hasta 29 grados, en Tegucigalpa 27 grados centígrados. Cielos despejados, vientos con dirección del noreste y este con una velocidad de 25 kilómetros por hora y son condiciones que se mantendrán durante 24 a 48 horas en todo el territorio nacional”, expuso el experto en clima. Girón aclaró que la temporada de frentes fríos aún no termina, sino hasta el 21 de marzo, día que es cuando comienza el solsticio de verano.



“Hay una leve probabilidad de que haya un frente frío”, manifestó.



Cuidados



El dermatólogo Cándido Mejía, del hospital Mario Rivas, de San Pedro Sula, recomienda protegerse del sol utilizando bloqueador y no exponerse directamente. El especialista manifestó que la exposición al sol por mucho tiempo sin usar algún tipo de protección desencadena cáncer de piel, sobre todos los vendedores y las personas que trabajan en el campo.



El doctor recomendó evitar exponerse al sol entre las 9:00 am y las 4:00 pm, utilizar un protector solar con factor de protección 50, utilizar sombrero, vestir camisas o blusas manga larga y de colores claros, al salir a la calle portar sombrilla, utilizar anteojos oscuros para protegerse los ojos. Además se recomienda ingerir bastante agua y estar en lugar ventilados sobre todo los niños y los adultos mayores.