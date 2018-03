Renovarán contrato a empleados de Educación

Tegucigalpa, Honduras.



La Secretaría de Educación anunció que los empleados que están por contrato serán recontratados.



Luego que la entidad anunciara semanas atrás que no se les renovaría el contrato a unos 670 empleados que están bajo esa modalidad, el ministro de Educación, Marcial Solís, informó que la mayoría de ellos regresarán a sus labores con tal que cumplan sus funciones con base en ley.



“En realidad, la mayoría de ellos van a ser recontratados, nosotros no estamos haciendo despidos masivos, nosotros no estamos tratando de introducir ningún elemento de distorsión o de intranquilidad”, sostuvo Solís.



El funcionario afirmó que revisan los casos de los empleados, sobre todo en el nivel central, “porque la Secretaría de Educación es muy grande y nosotros venimos llegando y no se puede esperar que en un mes se tome control de todo”, expresó.



Concurso



La Secretaría pospuso los traslados de los docentes, pues personal técnico de ese Ministerio investiga y revisa el concurso que se efectuó a inicios del año. “Es bueno haberle dado tiempo a este proceso porque nos ha permitido hacer una investigación más a fondo y reconstruir los aspectos diferentes del proceso que se llevó acabo”, dijo.



En declaraciones anteriores, Solís explicó que está la posibilidad de continuar con el concurso o declararlo nulo; sin embargo, serán los resultado de las investigaciones que establezcan lo que procede.



Los colegios magisteriales piden a las autoridades de la Secretaría que dé una resolución del proceso lo antes posible.



En el caso de Cortés, Islas de la Bahía y Ocotepeque, los docentes piden que se someta a concurso el cargo de director departamental, pues actualmente las autoridades están interinos.