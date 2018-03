Resolución sobre Rosa Elena de Lobo se conocerá hasta el lunes

Tegucigalpa, Honduras.

La jueza hondureña que instruye la causa contra la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, acusada de corrupción, decidió este sábado que el próximo lunes anunciará su resolución sobre si la imputada enfrentará la Justicia o será absuelta, informó una fuente oficial y la defensa.



La jueza dará la resolución el próximo lunes a las 15.30 hora local (21.30 GMT) en un juzgado de Tegucigalpa, donde este sábado continuó la audiencia que se inició el viernes y fue suspendida en la noche, indicó a periodistas el portavoz del poder Judicial, Melvin Duarte.



Agregó que la resolución se conocerá el lunes después de que el juzgado de la capital del país "haga el análisis jurídico de lo que ha sido presentado en la audiencia inicial".



Bonilla, esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), y un cuñado de ella, Mauricio Mora, fueron capturados el jueves en Tegucigalpa y son acusados por presunta comisión de "nueve delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita", según las autoridades.





El abogado Raúl Suazo indicó a periodistas que el Ministerio Público presentó "veinte medios de prueba" contra Bonilla y su cuñado, mientras que la defensa solicitó "un sobreseimiento definitivo".



Suazo indicó que "dos testigos protegidos" declararon durante la audiencia, en la que hoy no estuvieron presentes la ex primera dama y su cuñado, contra los acusados, pero "hay muchas inconsistencias" en sus declaraciones.



"Esas personas tienen interés directo en perjudicar a la señora Rosa Elena Bonilla y a mi representado, Mauricio Mora", explicó la defensa.



El Ministerio Público de Honduras ratificó el viernes su acusación contra la ex primera dama, quien el mismo jueves, después de ser detenida en su residencia, fue remitida a los tribunales, donde se abstuvo de declarar, y después remitida a una cárcel de mujeres cercana a Tegucigalpa.



Señaló que el cuñado de Bonilla es acusado como "coautor y cooperador necesario de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y los nueve delitos de malversación de caudales públicos".



El pasado 26 de febrero la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Bonilla, luego de una investigación que duró cuatro meses, en la que participó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA.



"Varias personas recibieron cheques sin justificación legal afectando fondos destinados al despacho de la Primera Dama para obras sociales", según la acusación del organismo de investigación.



Esos fondos, por más de 16 millones de lempiras (unos 674.536 dólares), provenientes de varias cuentas bancarias, supuestamente fueron cambiados ilícitamente con autorización de Bonilla, indicó el Ministerio Público.









JUZGADO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN NOTIFICARÁ SU RESOLUCIÓN EL PRÓXIMO LUNES 05 DE MARZO CASO EXPRIMERA DAMA Y SU CUÑADO. pic.twitter.com/QPIAcy6udR — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) 3 de marzo de 2018