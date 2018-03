Honduras logra separar a dos siamesas en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.



Dos siamesas fueron separadas en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, en una operación que duró dos horas y media, informó este viernes el equipo médico que realizó la operación.



Las bebés, de seis días de nacidas, según el análisis realizado por las autoridades sanitarias, no compartían órganos internos vitales.



La madre, identificada como Yahaira Rosales Arteaga, de 31 años, se encuentra estable; asimismo las bebés, a quienes aún no les asignan un nombre.



Yahaira Arteaga, una humilde ama de casa procedente de Mezapa, Atlántida, específicamente de Batán, aseguró que se siente "muy bien" y que espera el alta para reunirse con su otro hijo, un varón de apenas un año.



La doctora Carol Alvarado, especialista en cirugía pediátrica, aseguró a Diario LA PRENSA que las siamesas pesan cerca de 2,300 gramos, es decir, cerca de 5 libras cada una.



"Estaban unidas por un defecto, aunque no se comprometían órganos sensibles. La operación transcurrió sin ningún inconveniente", aseguró Alvarado.



Agregó que rápidamente se conformó un equipo multidisciplinario, por especialistas y técnicos de todas las áreas, y se logró ejecutar una operación exitosa.



La doctora puntualizó que no existen muchos casos como estos, pues son considerados raros, al ocurrir con un promedio de uno en 500 mil.