Anuncian los cortes de energía para este jueves en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció las zonas que no contarán con el servicio de energía eléctrica este jueves en Honduras.

Las zonas afectadas son:

Distrito Central, Francisco Morazán: 8:00 am a 4:00 pm

Planta de Tratamiento Los Laureles (Sanaa)

Col. La Felicidad

Col. 19 de Septiembre

Col. San Francisco

Bo. La Soledad

Col. Venezuela

Santa Eduviges

Col. 21 de Febrero

Col. San Buenaventura

Los Laureles

Col. Israel Sur

Nueva Providencia

Bo. El Edén

El Retiro

y Flor del Campo #2



Tela, Arizona, Esparta, Atlántida: 8:00 am a 5:00 pm



Col. Venecia

Col. Villas del Carmen

Col. El Edén

Bo. El Sauce

Aldea Lancetilla

Bo. El Campo Elvir

Bo. Miramar

Bo. La Bolsa

Maxi Despensa

Hospital Viejo Tela Integrado

Co. Grandt

Bo. Hiland Creek (sur)

Aldea Piedras Gordas

Aldea Cedros

Aldea Cabeza de Indio

Bo. El Retiro

Bo. La Laguna

Col. 15 de Septiembre

Rancho La Fortuna

Col. Las Lomas

Res. Florens

Col. Nuevo Amanecer

Aldea km4

Col. Quebrada de Arena

Aldea El Boquete

Aldea La Ensenada

Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz)

Aldea Triunfo de la Cruz

Res. Marbella

Aldea KM7

Aldea KM8

Aldea Las Palmas

Aldea San Martín

Aldea 3 de Mayo Cedros

Aldea KM 12

Matas del Atlántico

Aldea La Leona

Aldea Hicaque

Aldea Planes de Hicaque

Aldea Planes de Tiburón

Aldea KM 16

Aldea KM 17

Aldea Sisama

Aldea San Francisco de Saco

Aldea Tiburones

Col. Ayala

Aldea Coloradito

Minicipio de Arizona

Colonia San Alejo

Col. Brisas de Leán

Aldea Santa María

Aldea La Suiza

Desvío Lean

Aldea El Empalme

aldea Hilamo Nuevo

Aldea Hilamito

Aldea Hilamo Viejo

Aldea El Retiro

Aldea Mezapa

Col. El Edén

Aldea Mezapita

Generador Semsa

Generador Mangungo

Generador Matarras

Col. Reyes

Col. Suyapa

Aldea El Astillero

Aldea Matarras

Aldea Las Lomas

Aldea La Aurora

Aldea El Guayabo

Col. La Guillén

San José de Texiguat

Aldea La Bomba

Aldea Nueva Florida

Col. Satélite

Aldea La Unión Santa Fe

Aldea Lempira

Aldea La Concepción

Aldea Buena Vista

Aldea La Yusa

Aldea El astillero

Aldea El Coco

Aldea Las Piedras

Aldea Santa Lucía

Aldea Mojiman

Aldea Cangelica Abajo

Cangelica Arriba

Aldea San Juan Lempira

Aldea El Zapote

Aldea Las Delicias

Aldea Las Suyapas

Aldea morazán

aldea El Dorado

Aldea Río Chiquito

Aldea Barranquilla

Aldea El Jazmín Arriba

Aldea El Jazmín Abajo

Aldea París de Lean

Aldea Flores de Lean

Aldea las Delicicas del Cacao

Aldea Ceibita Way

Aldea El Sitio

Aldea Colorado Barra

Aldea Nueva Goo

Aldea Cayo Venado

Aldea Las Rositas

Aldea Sombra Verde

Aldea Campo Nuevo

Aldea Wachipilín

Aldea La Tarrazola

Aldea Agua Caliente



El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa - 8:30 am a 4:30 pm



Agua Blanca Sur

minicipio de Santa Rita

Aldea Taspiquilares

Remolino

Col. Altiplano

Campo Olivo

San Luis Zacatales

Barranco

Bejuco

Campo Llanos

Subirana de Olívar