Convocantes no ven voluntad política para el diálogo

Tegucigalpa, Honduras.



La falta de voluntad de los actores políticos mantiene el diálogo nacional paralizado.



Raúl Pineda, analista hondureño, explicó que esto sucede porque los actores no centran sus condiciones en fundamentos que se puedan entablar para una solución.



Pineda argumentó que hoy en día el diálogo es un discurso que no es decisivo y no tiene vocación debido a la polarización que existe en el país.



Por un lado está el afán de la oposición para que el presidente Juan Orlando Hernández se retire y lo toman como un eje central, explicó Pineda, y por otro la convicción de que con el tiempo se podrá lograr la estabilidad del presidente Hernández. “Bajo esos parámetros no hay ambiente para que se produzca un diálogo”, aseguró. Es así que los actores comienzan a solicitar cosas que son casi imposibles de ejecutar, como ser la presencia de un mediador con carácter vinculante.



“La ONU ha sido muy clara en establecer que las decisiones corresponden a los protagonistas y no a una entidad supranacional, que si bien tiene el conocimiento en conflictos no puede imponer resoluciones”, argumentó.



Esto, según él, conlleva a que las partes pueden retirarse de la mesa de diálogo en el momento que lo deseen sin explicarlo.



Por su parte, Efraín Díaz, parte de la junta de convocantes para el diálogo nacional, mantiene la esperanza en la mediación, pero reconoce que son los actores internos los que deben ponerse de acuerdo.



Díaz reiteró la importancia que la sociedad tiene en este tema, pues deben impulsar la búsqueda de soluciones y no dejar todo en manos de los políticos. Argumentó que si se toma la decisión de un mediador este debe tener la capacidad de llevar a los actores a una mesa de diálogo, luego de preparar el terreno.



Oposición



Salvador Nasralla, excandidato de la Alianza de Oposición, propuso como mediadores para el diálogo a José Mujica, expresidente de Uruguay; Felipe González, del Gobierno español, además del jurista Baltasar Garzón.



“No perdamos más tiempo, Honduras se desangra, procedamos ya con diálogo vinculante. Propongo como mediadores a José Mujica, Baltasar Garzón o Felipe González”, indicó Nasralla en un mensaje en Twitter. Nasralla ya los había sugerido como mediadores.