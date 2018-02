Doña "Nicotina", una vida en la calle

San Pedro Sula, Honduras.

Hasta hace algunos días era común encontrar a la famosa doña "Nicotina" en las aceras del City Mall de San Pedro Sula, la mujer sin nombre, con rastas y una historia producto de la violencia.



Pocos conocen las profundas heridas de la popular sampedrana, pero su vida no ha sido fácil desde el día en que asesinaron a sus padres cuando ella solo era una niña.



Doña Nicotina (como le nombraron) recorre las calles de la capital industrial desde el año 1995, deambulando por las calles sampedranas.



La popular señora asegura que tomó la decisión de andar en la calle luego de que le arrebatarán a su familia, y sobre la falta de una propia.

"Tenía dos opciones, y una de ellas era quedarme con las personas que mataron a mi familia, entonces preferí la calle", dijo doña Nicotina.



"La gente en la calle se hace de carroña; y aunque pasó mucho en la misma, no duermo en ella" comentó doña Nicotina.



Apesar de qué Doña Nicotina no sabe leer ni escribir, ya que la calle fue escuela, ella es una persona elocuente y educada.



Ahora se encuentra delicada de salud, estuvo ingresada en un hospital sampedrano donde salió a las horas por no querer estar encerrada; pero su buen espíritu ha hecho que los ciudadanos locales se preocupen por su bienestar.



Su frágil infancia le provocó un lapsus de tiempo que ha preferido olvidar, como su nombre, su fecha real de nacimiento (aunque aseguran que tiene unos

60 años) y una vida en la calle llena de limitantes pero sobre todo ella asegura ser feliz con lo que tiene.