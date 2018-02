Unas 22,000 guías llevan ocho años impresas y sin uso

Tegucigalpa, Honduras

Las guías Cuidando mi Salud y mi Vida, impulsadas por la Secretaría de Educación, siguen en revisión, confirmó la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Gloria Menjívar.

Desde finales de 2016, la Secretaría de Educación anunció una revisión exhaustiva de este material educativo.

Han pasado dos años desde entonces y hasta la fecha no se sabe si los materiales serán usados o no en las aulas.

Se estima que hay almacenadas cerca de 22,000 guías impresas.

Estas guías causaron gran controversia debido a que dentro de su contenido se habla de temas relacionados con la reproducción humana.

El contenido de esas guías va desde la enseñanza de los valores morales y cívicos hasta la enseñanza del funcionamiento del cuerpo. Están adaptadas según los grados académicos, y es hasta los últimos niveles adonde se abordan temas de salud sexual y reproductiva.

Las guías fueron creadas en 2010, bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos, Secretaría de Salud, Educación, y hasta representantes de algunas iglesias; no obstante, no se usaron porque ciertos sectores afirman que promueven prematuramente el inicio de la vida sexual en los estudiantes. Para el caso, la Iglesia católica dijo que nunca han participado en consensos para aprobar dicho material didáctico. En tanto, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) afirmó que “desde 2006 venimos proponiendo una serie de cambios en materia científica, biológica y especialmente de valores bíblicos cristianos; sin embargo, no llegan a representar la totalidad de nuestra satisfacción”.