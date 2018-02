Juan Jiménez Mayor deja Honduras pidiendo autonomía para la Maccih

Tegucigalpa, Honduras

El exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) salió del país desde el aeropuerto internacional Toncontín rumbo a su natal Perú.

Previo a su paso en Migración, Jiménez anunció que "Hemos venido trabajando por el bien del país, por la lucha contra la corrupción, que esto efectivamente pueda servir para que podamos enfrentar aquí en honduras, el problema de corrupción que está ahogando este país", dijo.

¿Qué deja Jiménez Mayor?

Sobre el futuro de la Maccih en Honduras, el exvocero deja claro que "mis compañeros quedan aquí, van a terminar el trabajo juntamente con los colegas de la Ufecic (Unidad de Fiscales Especiales Contra la Impunidad y Corrupción), que se ha creado a partir de nuestro trabajo acá".

Gracias Honduras, muy intenso todo al despedirme de ustedes. pic.twitter.com/bo7bFUTTge — Juan F Jimenez Mayor (@JuaJimenezMayor) 24 de febrero de 2018



Sobre el informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), respondió que la Maccih coincide con algunas líneas de investigación que ellos también han trabajado por su cuenta.

Añadió a que existe "la necesidad de que el Estado y las autoridades puedan separar, señalar y juzgar a los corruptos porque es lo que está reclamando la población, que no haya impunidad", expresó Mayor a los medios que le rodeaban.

Uno de los casos más emblemáticos que deja el exvocero es la denominada Red de Diputados menciona que "la Misión demostró al país que existe un mecanismo de drenajes públicos que han sido desviados en lugar de servir a la gente pobre. Esta es una media investigación, yo exhorto a que continúe la investigación y que se abra el proceso judicial contra esos cinco diputados o exdiputado que espero serán pronto requeridos", dijo.

Denuncia amenazas

"En relación a hechos que están generando controversias por amenazas dentro de la Misión y dentro de nuestros colegas de la Ufecic, me voy preocupado por la situación en la que quedan mis colegas acá. Hay amenazas efectivamente, yo espero que las autoridades tomen las cartas en el asunto, yo mismo le comunique al fiscal (Óscar) Chinchilla".



Por último, Juan Jiménez Mayor pidió a los diferentes sectores que están en la lucha contra la corrupción a que "no nos dejen solos, la lucha contra la corrupción se hace con un pequeño grupo de personas, aquí hay gente valiente de hondureños y expertos que saben lo que están haciendo, le pido a la opinión pública que no los dejen solos porque es muy importante para el país", enfatizó.