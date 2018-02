A partir de septiembre, pacientes del IHSS ya no esperarán por cirugías

San Pedro Sula, Honduras.



Las quejas y problemas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) son los mismas de todos los días, y ayer la comisión tripartita del sector textil-maquilador los plasmó en un informe.



Ese informe fue conocido por la junta interventora y el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, con el fin de buscar una solución. Se denunció una serie de problemas que van desde malos tratos hasta especialistas que ni llegan a trabajar, pero sí devengan salarios. Actualmente hay 140,000 trabajadores de la maquila afiliados al IHSS.

Además Los trabajadores denuncian que especialistas cobran salario y no llegan a dar consulta. Firman convenio tripartito entre Gobierno, trabajadores y maquiladores.

La reunión, donde se confirmó que la mora quirúrgica del Seguro Social en San Pedro Sula es de 3,600 cirugías, únicamente en el sector maquilador, terminó con la firma de un convenio.



Ese acuerdo establece un plazo de seis meses para resolver la problemática expuesta por los trabajadores, reveló Evangelina Argueta, coordinadora nacional de la Central General de Trabajadores del sector maquilador. A partir de septiembre ya no esperarán por cirugía.



Problemática



Argueta explicó que en el informe, y por orden de prioridad, denuncian la falta de atención en citas, especialidades, cirugías, emergencias y rehabilitación, no disponibilidad de medicamentos y materiales médico-quirúrgicos y trato irrespetuoso por parte del personal a los derechohabientes.



A juicio de la dirigente, ellos presentan soluciones como la gestión de contratos subrogados de la red integral de servicios de salud en todos los niveles de medicina general y especializada, incluyendo medicamentos y materiales médico-quirúrgicos.



También sugieren la implementación inmediata del nuevo modelo de prestación de servicios de la Red Integral de Servicios de Salud bajo la Ley Marco de Protección Social focalizado en la población trabajadora del sector textil-maquilador.



También solicitaron fortalecer y ampliar la oferta de servicios de salud en las clínicas periféricas del IHSS en Choloma, Villanueva y el hospital de la Tara en San Pedro Sula para la atención general las 24 horas y Tepeaca para la consulta especializada.



Mario Canahuati, presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, expresa que hay compromiso de las partes para resolver los asuntos. “Se priorizó en tres áreas los problemas, el que tiene que ver con asignación de especialistas para dar respuesta inmediata, entrega de medicamento a tiempo para que no se tenga que ir a comprar a una farmacia y otra es la dignidad y la atención implementando mejores prácticas”, explicó.



Canahuati aseguró que hay compromisos puntuales y en seis meses se verán los cambios “porque cada parte hará lo que corresponda”.



Vilma Morales, de la junta interventora, comentó que con la firma del convenio acompañan las peticiones y plantean soluciones a la problemática.



“Las tres partes identificamos los problemas, hemos sido transparentes y hemos establecido un plazo de seis meses para tenerlos solucionados”, recalcó Morales.