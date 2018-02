El periodista Gustavo Ardón sale con éxito de operación de corazón

Tegucigalpa, Honduras

El periodista Gustavo Ardón fue trasladado el pasado 19 de febrero a Tegucigalpa para realizarle una operación de corazón, de la cual salió bien y se recupera en la capital del país.

La noticia se dio a conocer por medio de su esposa, quien expuso que Ardón no necesita válvulas ni marcapasos. Los cardiólogos le detectaron un problema en el corazón y fue necesario colocarle un catéter porque sus arterias estaban obstruidas.

El comunicador viajó a la capital acompañado de sus familiares, quienes lo apoyaron en este delicado proceso. Cientos de hondureños y amigos realizaron varias actividades para recaudar fondos en ayuda al reportero de canal 6.

Antes de viajar a Tegucigalpa para la intervención, Ardón manifestó: "Mi mayor confianza es en Dios. Él está conmigo y sé que no me dejará. Estoy agradecido con todas aquellas personas que se han solidarizado y que me han mandado mensajes de cariño, eso no tiene precio”.

Gustavo Ardón: “Estoy convencido que Dios pondrá su mano”

Desde noviembre del año pasado, Ardón comenzó a sentirse cansado y con dificultad para respirar; apenas podía subir gradas. Fue a revisión médica e inicialmente le manifestaron que se trataba de un reflujo porque aún acostado tenía problemas para respirar. Los medicamentos no funcionaban y el problema seguía, por lo que fue remitido a los especialistas del corazón.