Este viernes continúan los cortes de energía en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunciaron las zonas que no tendrán energía eléctrica este viernes en Honduras.

Las estatales informaron que realizarán una serie de trabajos de mantenimiento.

Las zonas afectadas son:

Juticalpa, Olancho - 08:00 a.m. a 1:00 p.m.



Ciudad de Juticalpa

Coyotepe

Tulin

Oficinas ENEE

SANAA

El Recreo

El Edén

Miguel Barahona

San Rafael

Sabaneta

Belén

115 Brigada

La Ceibita

Bo. El Centro

La Vega

Panuaya

Zuncuyapa

El Rincón

Casas Viejas

Las Trojes

El Ojustal

La Yuca

Hospital San Francisco

Maxi Despensa

Calona

Porvenir Norte

Montefresco

Telica

Las Blancas

El Cedral

Jutiquile

San Marcos de Jutiquile

Tempiscapa

El Ocote

Guacoca

Chichicaste

Tilapa

San Francisco de la Paz

El Pedregal

Guachipilin

La Esperanza

Magua

Gualaco

Las Aguilas

Los Patios

La Maravilla

La Laguna

Laguna Grande

Jicalapa

Chindona

Potrerillos

El Quebrachal

Susmay

La Venta

El Terrero

Generación Distribuida Babilonia

Dos Rios

La Concepción

El Pacayal

Barberías y Morenos

Toro Muerto

El Ciruelo

Pacura

Corral Viejo

Mata de plátano

Santa María

San Esteban

El Carbon

San Martin

Generación Hidro San Martin y Coronado

Tierra Blanca

Coyolar

Naranjal

Fray Pedro

Campanario

Orcones

San Cristóbal

La Cañita

El Tizate

El Limón

San Antonio

San Benito

El Barrero

La Soledad

El Peñasquito

El Bebedero

El Jobo

Amacuapa

El Tunal

El Jute

Ojo de Agua

El Guano

Chimasque

Casa de la Teja

Carta

El Tamarindo

El Marañon

Agua Caliente

Guarizama

El Rodeo

El Zapotal

Uluapa

Manto

La Boca del Monte

Guacamaya

Sabana Larga

Canales

Los Hornos

El Carbonal

Silca

El Suntul

Sabana Grande

La Jagua

El Liguerito

La Cecilia

El Rodeo

El Zapotal

Cacao Moran

Salama

Platanal

Jano

La Estancia

Guata

Guarizama

El Regadillo

El Panal

Talgua

El Salitre

El Rosario

Las Animas

Cofradía

El Potreo

Yocon

Mendoza

La Union

El Pastoso

El Carmelo

Mangulile

Los Blancos

Los Prietos

Carrizalio

Pozo Zarco

Solidaridad

Los Ángeles

Bella Vista

Batallanes

La Concepción

La Puzunca

La Empalizada

San Francisco de Becerra

El Bijagual

Laguna Seca

Cayo Blanco

Potrerillos

Las Joyas

San Nicolás

La Cruz

El Tablón

El Encinal

Bombas del SANAA

Quinta Bertita

Las Delicias

El Plomo

Talanquera

La Venta

Zopilotepeque

Guacamaya

La Cruz

El Retiro

El Rucio

El Bijao

Rancho Quemado

Guayavillas

Las Llaves y Zonas Aledañas.



Sabá, Colón - 08.00 a.m. a 4:00 p.m.



Sabá

Bo. Comilsa

Pava

Coyol

Chorro

Alemán

Brisas de Monga

Centro de Sabá

La Castellana

Cholomeña

Suiza

Las Palmas

Palma Real

Pradera I, II, III y IV

La Standar

Bella Vista

Habitat

Colombia

Monte Fresco

Coop. Sabá

Uva Sureña

Nueva Sureña

Elixir

El Esfuerzo Hondureño

Sonámbula

Mercedes

Achiote

Regaderos

Orica

Palos de Agua

Luzón Palmeras

Paguales

Santa Ana

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Pequeña Suiza

Golondrina

Pradera

Ceibita

Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo

Nerones, Copete I y II, Bohemia

Isletas

Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés).



Villanueva, San Manuel y El Progreso - 8:30 am a 4:00 pm



Dos Caminos

Col. Shalom

Col. Sinaí

Col. Colinas de Suiza

El Milagro

Guarumas

Las Cañadas

Col. Siboney

Aldea La Sabana

Col. Democracia

Omonita

Peaje El Progreso



El Triunfo, Choluteca - 8:00 am a 4:00 pm



La Danta

7 de Mayo

Cofradía

El Esfuerzo

Los Prados

El Chaguiton

Santa irene

Rsanchería

La Cuchilla

San Bernardo

Playa Negra

Los Chorros

El Triunfo

El Carmen

Yoloran

El Cacao

Las Hormigas

Azacualpa

Ojo de Agua

Villanueva

El Gramal

Camaronera El Faro

Tres Piedras

La Corteza

Municipio El Triunfo

El Pacón

La Montana

Quebrada Honda

Las Marías

Nueva Concepción

Tierra Hueca

El ángel

El Cahuano

El Cedrito

Bo. San Miguel

Col. Araujo

Bo. El Tololo

Col. Nueva Suyapa

Las Pilas

Cance Dulce

4 Esquía

Guasaule

El Limón

San Benito Viejo

San Benito Nuevo

Santa Rosa

Guasimal I y II

Jacalito

Altamia

Col. Nueva Esperanza

Los Rincones

Caserío La Chorrera

Col. 5 de Julio

Bo. El Centro

Bo. Japón

Namasigüe

San José de La Landa

La Mora

San Jerónimo

Col. San Antonio

Col. Victoria Norte

Santa Ana

San Agustín

San Rafael

Vuelta del Cerro

Aldea San Francisco