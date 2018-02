"CNA no debe empecinarse en buscar culpables": Roberto Martínez Lozano

Tegucigalpa, Honduras.

El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Roberto Martínez Lozano, respondió a los señalamientos de corrupción hechos contra él por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por la supuesta sobrevaloración de costros en un proyecto habitacional derivado de la construcción del proyecto hidroeléctrico Patuca.

El exfuncionario explicó que el proyecto por el que se le acusa se realizó con empresas nacionales porque le salía excesivamente caro al estado hacerla con la consesionaria china Sinohydro, que construye el proyecto principal.

El CNA denunció que los costos de construcción de dicho proyecto habitacional fueron sobrevalorados por los contratistas nacionales. "Lo más indignante es que se contrató en 2013 para rabajo de chapia donde no vivía nadie y se pagó 2 millones de lempiras", denunció el CNA.

Martínez alegó que el precio por metro cúbico de construcción fue fijado por un grupo de expertos en unos L. 10 mil, ya que el difícil acceso a la zona hace que los costos se dupliquen aunque luego se contradijo al decir que los costos del nuevo centro cívico gubernamental y el nuevo edificio del Banco Central de Honduras en Tegucigalpa ascienden a L. 25 mil por metro cúbico.

"No sólo no hay sobrevaloraciones, sino que tampoco alguien puede decir que yo recibí un solo regalo por este proyecto de vivienda", dijo el exgerente.

Con respecto a las acusaciones de la invitación de participación en esa licitación hecha a la empresa INRIMAR, propiedad de personas pertenecientes al cártel de Los Cachiros, Martínez sostuvo que no sabía a quién pertenecía dicha compañía y aclaró que 15 días después del concurso se le notificó que no fueron admitidos para participar del mismo.

"Nosotros nunca contratamos una compañía que fuese propiedad de Los Cachiros, nunca en mis pocos meses que estuve en la gerencia de la ENEE, puedo afirmarlo categóricamente, fuimos facilitadores para que la ENEE sirviera para lavar activos, tampoco nunca recibimos una instrucción ni del presidente de la República ni de otro superior para que nosotros diéramos contratos a compañías en específico", aseguró Martínez.

Además dijo estar "dispuesto a ir a donde me llamen, a la MACCIH, a los juicios de Los Cachiros, al CNA si me aceptan a ir a explicarles, a la fiscalía, a los medios de comunicación, con cualquiera de frente yo no tengo nada que esconder y en este proyecto Patuca mis accionares dentro de los pocos meses que estuvimos yo los defiendo a capa y espada porque fueron procedimientos correctos y buenos para Honduras".

El CNA señala que por este caso se encuentran señalados 14 funcionarios más.

"Eso es simplemente un deseo obsesivo de protagonismo, es querer levantar el perfil en un momento clave, oportuno, es como queriendo decir ese pelón fiscal no merece ser fiscal general otra vez, yo soy la que merezco porque miren todo lo que estoy haciendo", dijo Martínez criticando el trabajo de la abogada Gabriela Castellanos, directora del CNA.