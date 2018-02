TSC: contrato con Energía Honduras debe bajar 30%

Tegucigalpa, Honduras.



El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recomendó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) renegociar el contrato con Empresa Energía Honduras (EEH) para reducir su valor en un 30%, es decir, rebajarlo de $358 millones a $250 millones.



La anterior es una de las 26 recomendaciones hechas a la Enee en el informe 004-2016-DASII-ENEE-A de la auditoría de cumplimiento que abarcó el período del 1 de enero de 2014 al 19 de agosto de 2016.



El informe fue entregado al gerente de la Enee, Jesús Mejía, en diciembre de 2017.



La Enee y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) firmaron con EEH el 18 de febrero de 2016 el contrato para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la estatal para la ejecución del componente de distribución y flujo financiero.



EEH está conformada por Eléctrica de Medellín Ingeniería y Servicios S.A., de Colombia y Unión Eléctrica S.A y Enterprise Consulting S.A. de Honduras.

En el Plan de Acción de la Enee se consigna que se cumplió con la recomendación del TSE de trasladar la petición para que se modificara el contrato con Empresa Energía Honduras.

El contrato establece que EEH invertirá $358 millones para reducir en un 17% las pérdidas de la Enee productos de inversiones.



Los $358 millones serán reembolsados a EEH en los siete años y seis meses que durará el contrato.



No obstante, el TSC consideró que los ingresos que tendrá EEH, que comenzó a operar en agosto de 2017, representan un perjuicio para la Enee y por ello solicita que se renegocie el convenio.



Se estipula “girar instrucciones a quien corresponda para realizar un estudio de todas las variables involucradas en el contrato con el inversionista operador para que el mismo sea financieramente viable, condensando en un documento que como mínimo deberá contener lo siguiente: considerar una renegociación de los honorarios fijos del operador, reduciendo al menos en un 30% de los valores originados en el contrato”.



En el informe no se indica el valor de los honorarios de EEH. Adicionalmente, la Enee debe buscar una reducción en sus gastos operativos en generación de al menos 15% y al menos 10% de gastos administrativos innecesarios para la operación eficiente de la Enee, que permitan que el flujo de efectivo mejore, se indica en la recomendación.



El TSC instruyó a la estatal para que esta recomendación fuera entregada al Comité Técnico del Fideicomiso de dicho contrato y la aplicara; de lo contrario se tendría que formular la sugerencia al presidente de la república o al presidente del Congreso Nacional.



En el Plan de Acción de la Enee para cumplir con los mandatos del TSE, la estatal indicó que, en efecto, hizo entrega del requerimiento al Comité Técnico del Fideicomiso.



Silencio



LA PRENSA solicitó a funcionarios de Coalianza, la Enee y EEH que explicaran si existía un plan para modificar el contrato, pero los respectivos departamentos de Comunicación indicaron que nadie se iba a referir al tema o no respondieron la petición.



Según el informe del TSC, en los primeros tres años del contrato de EEH se reducirá un 10% de pérdidas a un costo de 556.6 millones; pero la Enee,en la Planificación Estratégica de 2011-2014 indicó que solo se requieren $136 millones para lograr reducir en un 9% las pérdidas en ese lapso. Estos gastos son distintos al valor de la inversión que hará EEH.