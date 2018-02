Frentes de Unah en pleitos por fondos para comicios

Tegucigalpa, Honduras.



Los frentes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) comenzaron con las discrepancias a unos cuantos meses de las elecciones.



Los representantes de los distintos movimientos estudiantiles no se ponen de acuerdo en el reglamento electoral, específicamente en el manejo del dinero para sus campañas políticas.



Unos dicen que ninguno de los movimientos debe administrar fondos para evitar la injerencia política externa; y otros temen que haya un mal manejo de recursos por parte de la Unah si esta los maneja.



Son tres los movimientos más fuertes: la Fuerza Universitaria Revolucionara (FUR), el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).



Carlos Mejía, miembro de la FUR, dijo: “No estamos de acuerdo en que los movimientos sean los que manejen los recursos, nuestra propuesta es que la Unah asigne recursos iguales para todos y que sea supervisado, que todos tengamos lo mismo”.



Héctor Enoc Ulloa, dirigente del MEU, afirmó que “cada uno de los participantes se tiene que autofinanciar; pero estos autofinanciamientos deben llevar un techo y que nadie se pase de ese techo. Si la Unah financia el proselitismo tenemos gente que va a inscribir movimientos de maletín solo para recibir el dinero”.



Las elecciones se desarrollarán, tentativamente, en agosto.



Recursos



El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, Ajax Irías, manifestó que el costo de las elecciones será de 13 millones de lempiras aproximadamente y que estos fondos no son para propaganda de frentes estudiantiles.



Preliminarmente se dijo que la alma mater solo dará fondos para la logística y no para propaganda. Se estableció que queda prohibida la compra de publicidad en los diferentes medios de comunicación y donaciones anónimas.



Para hoy está programada una reunión entre la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional y los movimientos estudiantiles para conocer los avances en la creación de reglamento electoral.



Este instrumento permitirá que se efectúen las elecciones estudiantiles el presente año en la máxima casa de estudios. Más de 1,700 jóvenes van a integrar los diferentes organismos de gobierno, las juntas directivas de los centros regionales, de facultades y carreras, incluyendo los que van a integrarse ante el Consejo Universitario.



La manera de elegir a los representantes de las asociaciones de las 137 carreras con las que cuenta la Unah será directa, esto quiere decir que todas deben presentar papeletas electorales, y no se aceptarán representantes elegidos en asambleas estudiantiles, independientemente de la carga de alumnos de la carrera. Las elecciones estudiantiles son necesarias porque los alumnos eligen a sus representantes ante el Consejo Universitario, órgano encargado de elegir a los siete miembros de la Junta de Dirección Universitaria.



Esa Junta es el órgano que revisa los perfiles a aspirantes a rector de la Universidad.