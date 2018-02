El revés del exfiscal Edmundo Orellana a Luis Almagro en Twitter

Tegucigalpa, Honduras.



El exfiscal general Edmundo Orellana cuestionó en Twitter al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, después de que este último atacara al peruano Juan Jiménez Mayor, quien presidía una misión anticorrupción en Honduras.

Almagro subrayó que Jiménez Mayor no fue eficiente y profesional en las investigaciones realizadas en Honduras en un lapso de dos años.

"Señor Almagro: Ud debe rendir cuentas a la cooperación internacional y al pueblo hondureño, del desvío de fondos asignados a la MACCIH para, según denuncia Jimenez Mayor, pagar salarios de funcionarios, en la sede de la OEA en Washington,cuyas funciones el denunciante desconoce", escribió en Twitter el ex alto funcionario hondureño.

La OEA firmó un convenio con Honduras hace más de dos años mediante el cual se creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que era presidida por Jiménez Mayor.



Jiménez Mayor renunció la semana pasada argumentando que Luis Almagro no le dio suficiente apoyo, que ignoró varias de sus peticiones, que mostraba más interés por la situación en otros países y que no sabía administrar los fondos del organismo anticorrupción.



Almagro indicó en Twitter que las razones de la renuncia del peruano "adolecen de faltas graves a la verdad, tales como que no fue recibido en su última visita".