Juan Jiménez y Almagro se enredan en pelea a través de cartas y tuits

Tegucigalpa, Honduras.



El trabajo que ha venido haciendo la Misión de la OEA contra la corrupción en Honduras (Maccih) se vio empañado días atrás con la renuncia de su jefe, el exministro peruano Juan Jiménez Mayor, por diferencias con el secretario general del organismo continental, Luis Almagro.



Jiménez denunció la falta de apoyo de Almagro en una carta dirigida el jueves a los hondureños, anunciando su renuncia, lo que derivó en múltiples manifestaciones en contra del número uno de la OEA y en apoyo casi generalizado al exjefe de la Misión y su equipo, que se instaló en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016.



Las reacciones se han centrado en lamentar la renuncia de Jiménez y abogar por que no cese el trabajo de la Misión en un paísen el que se le atribuye a la corrupción gran parte de la pobreza que afecta a más del 60% de los 8.7 millones de habitantes que tiene Honduras.



Las diferencias internas se remontan a mayo de 2017, cuando se dio una agria situación con Jacobo Domínguez, coordinador de la División Político-Electoral de la Misión, quien luego fue separado del grupo. Entonces trascendió que Domínguez al parecer pretendía desplazar a Jiménez.



Almagro reaccionó diciendo en Twitter que “frente a dudas generadas, corregiremos errores, al tiempo que reitero mi compromiso de imparcialidad en el trabajo de la OEA_MACCIH”.



En su carta explicando las razones de su renuncia, Jiménez señaló, entre otras cosas, que Almagro le renovó el contrato a Domínguez por un monto de $10,000 mensuales sin conocer sus funciones.



1- JUAN JIMÉNEZ SE ENOJÓ PORQUE NO LO RECIBIERON



“Con relación a la nota enviada por el secretario general de la OEA al Gobierno de Honduras debo lamentar la falta de comunicación personal del señor Almagro con el jefe de esta Misión desde agosto de 2017. Esta tuvo su mayor expresión al no recibirme el pasado 30 de enero, pese a saber que había viajado expresamente para reunirme con él e informarle sobre la situación actual de la Misión. La intención de la visita era hacer de su conocimiento los avances en las investigaciones y procesos de los casos bajo la competencia de los equipos integrados Maccih -Ufecic, las presiones y amenazas que estaba recibiendo con motivo de ellos, la necesidad de contar con autonomía administrativa y los recursos materiales y humanos necesarios (...)”.



2- ADVIERTE SOBRE EL EFECTO DE COLOM EN HONDURAS.



“Frente a eso, el Gobierno de Honduras solicitó a la Secretaría General el 29 de enero que se retorne el trabajo entre la Maccih y las autoridades y se ha emitido una respuesta del secretario manifestando que se regresará a la mesa de trabajo para lo cual se designó el expresidente de Guatemala Álvaro Colom, generándose confusión y más aún con su nota al Gobierno de Honduras luego de que se determinara la prisión preventiva de Colom”.



3- EXPONE LOS LOGROS DE LA MACCIH EN CORTO TIEMPO



Pese a todos los obstáculos, la Maccih ha logrado, desde 2017, resultados en la lucha contra la corrupción, ya que, como lo ha reconocido el propio Fiscal General, sin la intervención de la Maccih no se habrían conseguido las condenas a Mario Zelaya, exdirector ejecutivo del IHSS, los viceministros inculpados por las coimas recibidas (...)



4- CRITICA CONTRA EL PAGO DE $10,000 A DOMÍNGUEZ



De 33 expertos internacionales que trabajan para la Misión, 25 de ellos lo hacen en Tegucigalpa y presuntamente ocho trabajan en la sede de Washington (es decir, casi 25% del total). Eso incluye al señor Jacobo Domínguez, cuya salida de la Misión fue solicitada por la ciudadanía y a quien la Secretaría General acaba de renovar un contrato por 10,000 dólares mensuales (casi 250,000 lempiras), vigente desde julio de 2017, sin que sepamos las funciones que realiza para la Misión desde la sede de la OEA. Honduras es un país que necesita mucha cooperación y (...) los fondos de los donantes deben ser utilizados en el terreno y para las funciones que ocupa el combate a la corrupción.



5- HABLAR DE LA COMISIÓN EN LA PRÓXIMA CUMBRE



Hubiera sido importante que la OEA pudiera haber presentado en la próxima Cumbre de Las Américas, a realizarse en Lima, su esfuerzo más importante en la región en materia anticorrupción. Sin embargo, nadie en la Organización nos ha llamado para eso.



-------------------------------



1- JIMÉNEZ COMETE FALTAS A LA VERDAD, DICE ALMAGRO



“Lamentablemente, las razones expuestas adolecen de faltas graves a la verdad, tales como que no fue recibido por mí en su última visita cuando tenía dos veces audiencia pactadas. En una adujo estar mal informado de la hora y que por ello llegó tarde cuando yo había tenido que pasar a mi siguiente reunión, y de acuerdo con nuestra información, él estaba a esa hora reunido con representantes del Gobierno hondureño, con quienes puede reunirse siempre en Tegucigalpa. La segunda vez la reunión se fijó inmediatamente luego de la reunión del Consejo Permanente, pero el Sr. Jiménez decidió que era más importante tomar un vuelo de regreso”.



2- DEFIENDE NOMBRAMIENTO DEL EXPRESIDENTE COLOM



“Es evidente que la designación del presidente Álvaro Colom tenía que ver con temas de fortalecimiento institucional y reforma electoral como fuera señalado en nuestra nota”.



3- DEBE SABER QUE NO CONSTITUYE UNA DEPURACIÓN



El punto 5 evidencia lo lejos que estamos todavía de brindar las soluciones, procesamientos y condenas que Honduras necesita a la hora de limpiar su sistema político. Esas acciones que Jiménez señala, él debería saber bien que son absolutamente superficiales y que no constituyen una depuración como la que ameritaban los casos señalados, ni siquiera fueron acciones suficientemente ejemplarizantes. En cuanto al punto 6 hemos tomado nota del inicio de esa nueva etapa de trabajo y esperamos que la misma definitivamente se afirme a partir de instancias aún más firmes de investigación en el futuro. Sobre lo expresado en sus puntos 7 y 8 será muy importante dar continuidad a estos trabajos, algunos respecto a los cuales la Maccih hasta ahora no pudo resolver y otros recién empezados”.



4- ARGUMENTA EL PAGO A FAVOR DE DOMÍNGUEZ



El traslado del señor (Jacobo) Domínguez se hizo con base en un pedido que el propio Jiménez me realizara, no había fundamentos para su despido y por lo tanto pasó a cumplir funciones en la sede sobre la base de contratos temporales de corto término. Si hubiera habido un sumario o una investigación administrativa que lo determinara, el señor Domínguez hubiera sido destituido. Pero no lo había y yo no soy partidario de linchamientos de ninguna clase”.



5- SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRÓXIMA CUMBRE



El exvocero se refiere a una participación de la Maccih en la próxima Cumbre de las Américas, estimamos que ello puede ser de interés a cuyos efectos mantendremos contacto con los Estados. El informe que señala en su numeral 12 era nuestro interés que fuera conocido antes de las elecciones, solamente sus problemas de coordinación de fechas y que no fuera presentado en el CP (...) ha retrasado eso”.