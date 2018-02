Diferencias empañan trabajo de Misión de OEA contra la corrupción en Honduras

Washington, Estados Unidos.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo hoy que mantener sin cambios la misión anticorrupción en Honduras habría supuesto "mantener la impunidad como está", e insistió en que la renuncia de su jefe, Juan Jiménez Mayor, permitirá lograr avances en la tarea de forma "eficiente y profesional".



En su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a referirse a la renuncia del exministro peruano Juan Jiménez, quien abandonó este jueves la jefatura de la Misión de la OEA contra la corrupción en Honduras (Maccih) debido, en parte, a sus diferencias con Almagro.



"Mantener @OEA_MACCIH como estaba era mantener la impunidad como está", aseguró Almagro en un tuit.



"Lejos de debilitar la #MACCIH entiendo que al aceptar la renuncia de su amigo se podrá reencauzar la Misión xa (para) satisfacer las expectativas de la sociedad de #Honduras", agregó el titular de la OEA.

Jiménez Mayor: "Me voy, pero dejo instalado un sistema contra la corrupción"



Almagro se pronunció así en respuesta a un tuit del abogado peruano y expresidente de Transparencia Internacional José Ugaz, que se preguntaba "qué intereses hay detrás" de la renuncia de Jiménez.



Almagro precisó que entre los cambios que se podrán emprender están "lograr eficiencia en investigaciones" para "alcanzar una depuración 2 años postergada del sistema político", e impulsar "los avances institucionales y legislativos que el ex vocero reconoce (que) no pudo alcanzar en forma eficiente y profesional".

Saltan muchas dudas

El trabajo que ha venido haciendo la Misión de la OEA contra la corrupción en Honduras (MACCIH) se ha visto empañado esta semana con la renuncia de su jefe, el exministro peruano Juan Jiménez, por diferencias con el secretario general del organismo continental, Luis Almagro.



Jiménez denunció la falta de apoyo de Almagro en una carta dirigida el jueves a los hondureños, anunciando su renuncia, lo que derivó en múltiples manifestaciones en contra del número uno de la OEA y en apoyo casi generalizado al exjefe de la Misión y su equipo, que se instaló en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016.



Las reacciones se han centrado en lamentar la renuncia de Jiménez y abogar porque no cese el trabajo de la institución en un país donde se le atribuye a la corrupción gran parte de la pobreza que afecta a más del 60 por ciento de los 8,7 millones de habitantes que tiene Honduras.



Las diferencias internas se remontan a mayo de 2017, cuando se dio una agria situación con Jacobo Domínguez, coordinador de la División Político Electoral de la Misión, quien luego fue separado del grupo. Entonces trascendió que Domínguez al parecer pretendía desplazar a Jiménez.



Almagro reaccionó diciendo en la red social Twitter que "frente a dudas generadas: corregiremos errores al tiempo que reitero mi compromiso de imparcialidad en el trabajo de la OEA_MACCIH".



En su carta explicando las razones de su renuncia, Jiménez señaló, entre otras cosas, que "de 33 expertos internacionales que trabajan para la Misión, 25 de ellos lo hacen en Tegucigalpa y presuntamente ocho de ellos trabajan en la sede de Washington (es decir, casi el 25 por ciento del total)".



Entre ese personal en Washington figura Domínguez, de quien Jiménez dijo que su salida de la MACCIH la solicitó "la ciudadanía" y a quien la secretaría general le acaba de "renovar un contrato por 10.000 dólares mensuales" desde julio de 2017, "sin que sepamos las funciones que realiza para la Misión desde la sede de la OEA".



Jiménez, expresó que "siempre" se opuso al contrato de Domínguez; además, considera que Honduras necesita mucha cooperación y que los fondos de los donantes para que opere la Misión se utilicen en el terreno y para las funciones que ocupa el combate a la corrupción.



Jiménez también denunció en su carta de renuncia que "el Estado de Honduras no ha querido aprobar leyes importantes propuestas por la MACCIH, como la Ley de Colaboración Eficaz, que cumplió en diciembre último un año desde su entrega". EFE