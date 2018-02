Sustituto de Juan Jiménez lo elegirán de mutuo acuerdo la OEA y el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



La sorpresiva renuncia de Juan Jiménez Mayor y parte de su equipo de colaboradores no representa la interrupción o el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), ya que el convenio deja abierta la posibilidad de que las partes (Organización de Estados Americanos y Gobierno) elijan de mutuo acuerdo a su sustituto.



La responsabilidad de seleccionar al reemplazo de Jiménez Mayor recae en el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sin embargo, el elegido debe contar con el aval del Gobierno de Honduras.



Arturo Corrales, excanciller y representante de Honduras en la OEA, manifestó escuetamente a LA PRENSA que el tratado bilateral incluye claramente el procedimiento bajo el cual se escogerá al nuevo vocero de la misión.



El artículo 10 inciso 3 del convenio suscrito en Washington el 19 de enero de 2016 entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, contiene que la Maccih operará con un vocero y los coordinadores de división para la implementación del acuerdo.



El mismo inciso precisa que el vocero es el responsable general de las actividades de la Maccih, representándola ante el Gobierno, otros Estados y organizaciones locales e internacionales.



Como requisitos se le exige ser un jurista con amplia experiencia en lucha contra la corrupción, dotado de un alto nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas con las labores de dicha instancia en materia de derechos humanos, derecho penal y derecho internacional.



Para su escogencia, el artículo 10 inciso cuatro establece que el vocero deberá contar con la previa aceptación del Gobierno de Honduras y será debidamente acreditado ante las autoridades hondureñas por el secretario general de la OEA.



Juristas y expertos consultados por LA PRENSA señalaron que a la luz del tratado la continuidad de la Maccih no se acaba con la renuncia de Jiménez Mayor, ya que el convenio finaliza hasta el 20 de enero de 2020.



Además, no trastoca el trabajo de investigación realizado y los avances logrados hasta la fecha en materia de fortalecimiento del sistema penal con la creación de los juzgados anticorrupción, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), entre otros.



El convenio incluye que la duración de la Maccih es de cuatro años desde la firma del mismo y “podrá prorrogarse por canje de notas entre las partes”, lo que implica que el Gobierno podrá solicitar se prorrogue su presencia en el país por otro período de tiempo y por mutuo acuerdo.



Retiro de la misión



Por otro lado, el artículo 14 del convenio deja establecido que el retiro de la misión solamente se efectuará por dos motivos: si el Estado de Honduras deja de cooperar para el pleno ejercicio de las facultades y funciones de la Maccih y por la falta de recursos financieros de la comunidad internacional.



Justamente para tratar este último asunto, el presidente Juan Orlando Hernández tuvo una reunión la tarde de ayer con los cooperantes internacionales a fin de garantizar la continuidad del apoyo financiero y político a la organización.



Leonidas Rosa Bautista, representante de Honduras ante la OEA, afirmó que el objetivo de la Maccih en Honduras es fortalecer la institucionalidad, pero su presencia no es de carácter permanente.



Ilustró que Jiménez Mayor ha contado con la colaboración del Gobierno, del Ministerio Público, con el cual firmó varios convenios, y con la Corte Suprema de Justicia, con cuyas autoridades se abrieron los juzgados anticorrupción.



Lidia Estela Cardona, enlace del Gobierno con la Maccih, explicó que, según el convenio, la OEA designará al nuevo vocero, pero por disposición de Almagro temporalmente asumirá la transición la fiscal Ana María Calderón.



Cardona lamentó la renuncia intempestiva de Jiménez, pero expresó que a eso hay que verle el lado positivo para fortalecer los mecanismos y acciones a fin de empoderar las instituciones y trabajar para que no haya interrupción en las labores que ha venido ejecutando la Maccih.



Detalló que el Gobierno seguirá apoyando a la misión hasta el final del convenio en enero de 2020 y que su continuidad puede ser prorrogable a voluntad de las partes.



Cardona añadió que el protocolo expresa que la OEA escoge al vocero y lo comunica a la Cancillería de Honduras para que esta a su vez lo notifique al Poder Ejecutivo. Revisado el currículo, el titular del Ejecutivo comunica su aceptación o no a la OEA.