Llegaron a reparar la carretera de Sonaguera, pero la vía quedó peor

Tocoa, Honduras.



La carretera que conecta a Tocoa con Sonaguera y las aldeas de la margen izquierda continúa en pésimas condiciones.



Pese a la promesa del Gobierno de repararla de emergencia no se ha hecho nada efectivo. Esta semana llegó maquinaria a trabajar en la vía, pero la situación se agravó porque ahora está en condiciones peores a las de antes.



La carretera es una de las más importantes de Colón porque sirve para sacar la producción de palma, leche, granos básicos y naranja.



Debido al mal estado de la calle, los pobladores afrirman que los buses de ruta no trabajan o lo hacen a medias, pues los dueños de las unidades dicen que las mismas ya no pueden circular porque se quedan atascadas y en otras casos los han sacado de circulación porque se les han dañado.



José Chirinos, originario de la zona, cuenta que por la vía solo pueden transitar carros de doble tracción. Él llegó de visita a Sonaguera por una emergencia familiar, pero la situación de la carretera lo ha puesto en aprietos.



“Tardamos dos horas en pasar por la carretera para ir por un tanque de oxígeno para una pariente en estado crítico. Es una situación desesperante”, contó. Cuenta además que la población está muy alarmada porque por el mal estado de la calle los carros circulan lentamente, lo que ha provocado que los delincuentes aprovechen para asaltar a las personas que circulan por la vía. Cada día por lo menos se están reportando tres o cuatro asaltos. La carretera es una de las más transitadas de Colón.