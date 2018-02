SIP pide precaución ante aprobación de ley de ciberseguridad

Tegucigalpa, Honduras.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso Nacional de Honduras precaución y no coartar la libertad de expresión ante la aprobación de la llamada Ley de Ciberseguridad.



Según la SIP, con una nueva iniciativa legal que regula los contenidos de las redes sociales no se necesitan leyes especiales para reglamentar delitos que pudieran cometerse en Internet, cuando ya están contenidos en la normativa general.



La organización regional remarca que los legisladores deben tener en cuenta una profusión de consideraciones que han hecho distintos relatores de libertad de prensa e información dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU, para que no se hagan leyes que repriman los nuevos espacios de libertad de los ciudadanos.



Innecesario



El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, recordó que uno de los principios que la organización sostiene, cada vez que hay intentos por regular la Internet, es que muchos de los delitos, tales como la pornografía, la pedofilia, la incitación a la violencia, la conspiración para el terrorismo, el discurso de odio y la discriminación ya están en la legislación vigente, por lo que no se sería necesario una normativa especial.



Mohme, director del diario peruano La República, añadió que los espacios y contenidos en Internet deben estar protegidos con las mismas garantías de libertad de expresión que tienen que existir para espacios tradicionales de comunicación.



“Recordó que asimismo como se sostiene que no existen delitos de prensa, sino cometidos a través de los medios, por lo que no debiera haber leyes especiales para regular a la prensa, también debe prevalecer este mismo principio para la comunicación en espacios de Internet”.



En ese sentido, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que lo que preocupa del proyecto de ley hondureño es que la responsabilidad del delito no se aplique al usuario que delinque, sino a los intermediarios, así sea el motor de búsqueda, la red social o la plataforma digital, y además, que las sanciones sean aplicadas por un organismo estatal sin la intervención de un juez.



Rock agregó que “esta forma se le estará pidiendo a una compañía privada ejercer medidas de censura previa para evitar ser perjudicada”.