En mayo resolverá Estados Unidos la nueva ampliación del TPS

Tegucigalpa, Honduras.



El Gobierno de Honduras espera con optimismo que en mayo próximo Estados Unidos resuelva favorablemente la decimocuarta ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 56,790 compatriotas amparados en ese beneficio migratorio.



“Estamos esperando para el próximo mes de mayo que haya una respuesta; sin embargo, el trabajo no ha quedado ahí, se ha continuado el lobby, se han hecho gestiones, y lo último es una solicitud de reunión con la nueva directora de Homeland Security para poder dar seguimiento y respaldar la solicitud que se presentó en su momento y ratificar el interés del Gobierno de Honduras para que se dé una ampliación al TPS”, dijo Flabia Rebeca Zamora, directora de Asuntos Consulares de la Cancillería.



Este noviembre, el departamento de Seguridad Nacional de EEUU decidió seguir analizando la solicitud de Honduras, por lo que el período de vigencia del TPS se amplió automáticamente por seis meses, desde el 6 de enero de 2018 hasta el 5 de julio de este mismo año.



Sesenta días antes de su expiración, la secretaria de Seguridad Nacional, Khristjen Nielsen, previa consulta con las agencias del Gobierno, revisará las condiciones de Honduras para determinar si siguen cumpliendo las condiciones para una nueva designación de TPS.



En caso de que eso no ocurra, los hondureños correrán el mismo destino de los ciudadanos de Nicaragua, Haití y El Salvador, a quienes la administración Trump canceló definitivamente el beneficio migratorio y dio un plazo de un año para preparar su salida del país.



Reinscripción



Con relación al proceso de reinscripción del programa de protección temporal que finalizó el 13 de febrero, Zamora informó que hasta ayer unos 3,778 hondureños acudieron a los consulados a solicitar apoyo para el envío del formulario de reinscripción. Aclaró que ese dato no es el definitivo en vista que la gran mayoría de compatriotas lo hizo de forma directa ante las oficinas de Migración de EUA, “así que no podemos hablar de un dato global”.



La funcionaria confió que la mayoría de los 56,790 hondureños hayan tramitado su reinscripción, porque de lo contrario quedarán expuestos a perder su trabajo y a la deportación. Dijo que muchos amparados en el TPS han buscado otras opciones para regularizar su estatus migratorio.



La canciller María Dolores Agüero manifestó a LA PRENSA que el Gobierno siempre sigue trabajando por la ampliación del TPS por 18 meses más y para ello se gestiona a todo nivel.