Hondureños no se inscribieron al TPS por miedo y falta de dinero

Tegucigalpa, Honduras.



Ayer venció el plazo para que más de 57,000 hondureños que viven en los Estados Unidos se reinscribieran en el Estatus de Protección Temporal (TPS).



En las últimas horas, alrededor de 3,500 compatriotas se habían abocado a las oficinas de los consulares hondureños para culminar con el proceso de reinscripción al TPS, sin embargo, las autoridades informaron que muchos beneficiados realizan el procedimiento a través de la oficina de Dirección e Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.



Las once oficinas de consulares hondureños que están distribuidas en distintas ciudades de los Estados Unidos dieron atención y asesoría gratuita a todos los ciudadanos que se abocaron, con el fin de que presentaran su solicitud en tiempo y forma y que no perdieran los beneficios que el TPS ofrece, informó Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares y Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



“Hemos atendido de forma gratuita a todos nuestros compatriotas en cada una de las oficinas consulares que tenemos en Estados Unidos, ayudando a llenar sus formularios para que ellos presentaran en tiempo y forma sus aplicaciones y no perdieran la oportunidad de seguir siendo beneficiados del programa TPS”, expresó Zamora.

Motivos



El representante de la Organización Hondureña radicada en Miami, Francisco Portillo, manifestó que entre las razones por las cuales muchos hondureños no se habían inscrito al TPS figuran la falta de dinero para el pago por servicios biométricos a través de un Money Order, cuyo costo es de 85 dólares, y el otro es que muchos connacionales tienen miedo a actualizar su información personal para evitar ser deportados en caso de que se elimine el beneficio.



Por su parte, el embajador de Honduras en Washington, Marlon Tábora, informó que el pasado 18 de julio de 2017 se presentó la solicitud para la ampliación al TPS, sin embargo, buscarán que Estados Unidos amplíe al menos 12 meses más este beneficio.