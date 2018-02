Álvaro Colom ya no facilitará diálogo en Honduras: Omar Rivera

Tegucigalpa, Honduras.



El depurador policial Omar Rivera dijo este martes que el expresidente guatemalteco Álvaro Colom está "imposibilitado" para continuar como facilitador del "diálogo en búsqueda de reformas político electorales en Honduras".



Colom fue detenido por peculado y fraude, en una acción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) de ese país.



Algunos sectores de la sociedad civil en Honduras consideran "inviable" que el exmandatario pueda cumplir la delegación que le dio el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La OEA le pidió al expresidente de Guatemala que dirigiera “la mesa de trabajo con el gobierno de Honduras”, para impulsar las reformas al sistema político electoral en el país.



Omar Rivera sostuvo que existen tres razones fundamentales por las cuales el expresidente Colom no está apto para desempeñar ese rol: “primero, está privado de libertad; en segundo lugar, estará entretenido enfrentando a la justicia; y finalmente, se ha sembrado una tremenda duda sobre su honestidad”.



“Álvaro Colom, lamentablemente, está imposibilitado para continuar como facilitador del dialogo en búsqueda de reformas político electorales en Honduras; la OEA, debe buscar un personaje con el perfil de idoneidad requerido para este tipo de misiones”, manifestó Rivera.



“Al estar en prisión le limita movilidad, eso no le permitirá venir a Honduras, a liderar esfuerzos por concertar reformas electorales; por el otro lado, ante la tremenda acusación que le ha hecho la Cicig y el MP, seguramente no tendrá cabeza para otra cosa más que para defenderse en los tribunales de justicia.

Y está claro que existe una enorme incertidumbre sobre calibre moral y su decencia, ahora que se le ha acusado de la adquisición fraudulenta de una flota de buses que funcionan en la Ciudad de Guatemala”, argumentó el representante de sociedad civil en Honduras.



“Este es un mensaje claro para nuestras autoridades y nuestra clase política; para los primeros que deben poner empeño para satisfacer un anhelo generalizado de la población de ver investigados juzgados y castigados a los de cuello blanco, y a los políticos que siempre llega la hora que la fiesta culmina, y que por más encumbrado que este un funcionario o exburócrata, si la hizo la llega a pagar”, culminó exteriorizando.