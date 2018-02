Ciberseguridad será más eficaz si Honduras se une a convenio

San Pedro Sula, Honduras.



La era digital aceleró la democratización de los contenidos, dando un mayor control al usuario de la información y el entretenimiento que consumen a diario desde dispositivos móviles y computadoras.



Nadie previó que internet sería una herramienta con el poder de estructurar ideas, agilizar la comunicación, ampliar los puntos de vista y el seguimiento de la información a tiempo real, entre otras muchas ventajas.



En contraste, también ha generado una distorsión de la realidad y la exposición de contenidos negativos que afectan de diferentes maneras a nativos e inmigrantes de las tecnologías digitales.



A inicios de año, el estadounidense Logan Paul (de 22 años) subió un video a su canal de YouTube en el que hacía burla de un cadáver en un bosque de Japón.



Apenas hace tres días, en un nuevo post el youtuber electrocutó dos ratas muertas y sacó un pez de un estanque para dispararle con una pistola eléctrica a la vista de los más de 16 millones de seguidores de su canal, cuyas reproducciones de videos llegan a las 3,200 millones.



Las dos acciones han sido criticadas en todo el mundo y ha hecho que YouTube suspenda la publicidad del joven, que en su mayoría es seguido por niños.



En España han hecho encuestas para saber la profesión soñada de menores entre cuatro y 16 años cuando sean adultos. Los resultados arrojan que aspiran a ser profesores, futbolistas, bomberos, informáticos, médicos, diseñadores de moda, policías y también “youtubers”.

El usuario promedio de redes sociales en Honduras es una mujer -de 21 a 30 años- con estudios universitarios.

Censura y libertad



La aprobación en un primer debate de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales ha generado una ola de comentarios entre analistas e internautas.



“Muchos países ya han emitido la ley de delitos informáticos y ya hay un convenio sobre ciberdelincuencia a nivel mundial, que son los abusos cometidos en internet, pero no hay que confundirlo con la libre emisión del pensamiento”, dice Jorge Maradiaga, especialista en derecho informático.



En la actualidad hay una decena de países latinoamericanos adheridos al Convenio de Budapest, del que la comisión multipartidaria del Congreso Nacional recomendó que Honduras debe unirse. Este convenio, en vigor desde 2004, es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones.



“Por ejemplo, en México hay una policía cibernética que investiga las denuncias, no solo en delitos de odio, también estafas, y es mucho más amplio”, refiere Elena Toledo, directora ejecutiva de Fundación Eléutera. A su criterio, la ley de ciberseguridad, cuyo dictamen será aprobado esta semana, ha dejado un espectro muy amplio sobre cuándo será considerado un acto como odio y discriminación.



“En la coyuntura política actual, no entiendo a dónde entran estos conceptos. Cuando se apliquen, debe ser de igual manera para todo mundo”, manifiesta Toledo.



Agrega que uno de los mayores temores es poner regulaciones a comportamientos humanos, que por sentido común no debe hacerse.

El internet ha democratizado contenidos.

Consejos



El emprendedor digital Ricardo Irías, asegura que la reputación en la web es de vital importancia porque pymes y grandes empresas buscan al candidato en internet para saber si encajará con la visión y los objetivos por los que rigen sus negocios.



“Es importante tener una presencia en línea positiva y una manera de hacerlo es escribir en un blog y posicionar sus conocimientos a través de artículos de interés”, asegura.



Irías, cita al orador estadounidense Jim Rohn, quien expresó una vez: “Eres el promedio de las cinco personas con las que pasas la mayor parte del tiempo”, un asunto de reflexión que también aplica en redes sociales y que ayuda a identificar a quien invierte su tiempo cada día.