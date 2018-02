Emotivo adiós tributan a Jorge Montenegro

Tegucigalpa, Honduras.



El escritor y locutor Jorge Montenegro fue despedido con emotivas palabras, canciones cristianas y muestras de pesar.



La mañana de ayer, en la capilla de la funeraria María Auxiliadora, de Suyapa, se congregaron familiares y amistades del hondureño que es considerado como una “leyenda” .



En su último adiós, sus allegados lo recordaron como un hombre visionario, luchador y humorista, que ni en su lecho de muerte perdió la sonrisa.



El comediante hondureño Vicente Valladares pasó 18 años de su vida trabajando con George Monteblack, como le gustaba que le llamaran. “Él me dio la oportunidad de trabajar en el Reportero fisgón , puedo decir que Jorge me formó como un artista. El sábado estuve con él y nos despedimos, lloramos juntos y recordamos gratos momentos que vivimos, me dijo que me cuidara y que le saludara a mi mamá porque también está delicada de salud”, dijo el comediante.

Familiares del difunto colocaron rosas blancas sobre el ataúd.

El legado



Todo el que conoció y escuchó a Jorge Montenegro sabe que su voz es inigualable, inmortalizó los Cuentos y leyendas de Honduras, programa radial que él fundó en 1964. Su potente voz llegó a cada rincón de los 18 departamentos de Honduras.



Nadie se explica cómo hizo el autor para escribir cuentos de cada pueblo del país. “Jorge en verdad tenía un don impresionante con la narrativa y la escritura, y lo plasmó en su principal obra que fue Cuentos y leyendas de Honduras ”, dijo Nora Munguía, quien fue parte del elenco de la película homónima que dirigieron Javier Suazo Mejía y Rony Alvarenga.



La Taconuda, El jinete sin cabeza, La Llorona y La Sucia son algunas de las historias que el narrador escribió.

Familiares y amigos lo recordaron como un hombre visionario, luchador y humorista.

El último adiós



Luego de que su cuerpo fuera velado fue trasladado al cementerio de Jardines de Paz Suyapa.



Antes de que sus restos fueran depositados en una fosa, su esposa agradeció el cariño de amigos y compañeros que llegaron para despedir al locutor, y mencionó que siempre vivirá en sus corazones por el legado de amor que les dejó en cada uno de sus proyectos a lo largo de su enriquecida trayectoria.