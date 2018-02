Gustavo Ardón: “Estoy convencido que Dios pondrá su mano”

San Pedro Sula, Honduras.



En sus reportajes se identifica siempre con los más necesitados y las ayudas han llegado. Hoy, el periodista Gustavo Ardón está del otro lado de la noticia y necesita la solidaridad de todos para pelear una de las batallas más duras de su vida.



Educado, servicial, humilde, gremialista y caritativo, así es Gustavo. Los que conocemos su trabajo y hemos tenido la oportunidad de compartir con él, podemos dar fe de ello. Incansable en su trabajo y lo demostró porque a pesar de su padecimiento, “Tavito” seguía trabajando como reportero de Canal 6. Desde noviembre comenzó a sentirse cansado, con dificultad para respirar y apenas podía subir gradas. Fue a revisión médica e inicialmente le manifestaron que se trataba de reflujo porque aún acostado tenía problemas para respirar.



Los medicamentos no funcionaban y el problema seguía, por lo que fue remitido a los especialistas del corazón.



Los cardiólogos le detectaron un problema en el corazón y es necesario colocarle un catéter porque sus arterias están obstruidas.



Bendición



Gustavo Ardón es un hombre de fe y la mano de Dios ya se ha manifestado, pues en la evaluación médica realizada ayer el líquido de los pulmones y del corazón que le encontraron semanas atrás, desapareció. El medicamento funcionó y está listo para poder soportar la intervención que será hecha en el Seguro Social de Tegucigalpa.



Está convencido que Dios pondrá su mano y se encargará de todo. También agradecido con todas las personas que están apoyándole, entre ellas personas humildes que le han donado fondos y algunas personas a las que les ha hecho reportajes, hasta las ventas de baleadas del día le han entregado para poder cubrir el tratamiento.



La operación de Ardón será la próxima semana, mientras, tiene que tomar nueve medicamentos valorados en 15,000 lempiras y posterior a la operación tendrá que seguir con un tratamiento de costo elevado.



Solidaridad



A sus 50 años, el locutor, presentador y comunicador confiesa que ha pasado dos meses difíciles sin dormir y sin comer, perdió 25 libras.



“Mi mayor confianza es en Dios. Él está conmigo y sé que no me dejará. Estoy agradecido con todas aquellas personas que se han solidarizado y que me han mandado mensajes de cariño, eso no tiene precio”.



Con mucha humildad dice que su paso por Emisoras Unidas, Radio El Mundo y Canal 6, radios y canales de Santa Bárbara le ha permitido conocer a mucha gente.



Y es una realidad pues al enterarse de la situación que atraviesa Gustavo, un grupo de amigos encabezados por sus compañeros del canal han organizado una actividad hoy y mañana desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm. Es una venta de comida y una maratón para recaudar fondos y que él pueda costearse su tratamiento.



Su familia estará presente, sus colegas, amigos y conocidos han difundido por las redes sociales el caso de Ardón.



En las salidas y entradas de la ciudad también habrá botellones donde depositar ayuda para el comunicador.

Cómo ayudar

1. Si usted quiere ayudar puede hacer la aportación que considere a la cuenta 2202849705 a nombre de Marisol Banegas, la esposa del periodista Gustavo Ardón.

2. Durante dos días, en las salidas de la ciudad, se realizará la operación botellón para poder ayudar al comunicador. Todo está listo para que los voluntarios recojan las colaboraciones.

3. En el parque México desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm se realizará una venta de comida y esos fondos serán destinados para el comunicador.