Delegados de la ONU finalizan misión exploratoria en el país

Tegucigalpa, Honduras.



La misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) integrada por Catalina Soberanis, Marcie Mersky y Carlos Vergara Luna, finalizó ayer sus encuentros con diferentes sectores políticos y sociales del país como paso previo a la instalación del Gran Dialogo Nacional.



Los representantes internacionales, enviados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cumplieron esta semana con una apretada agenda de trabajo que incluyó reuniones con el grupo de Cooperantes G-16, la junta de convocantes, la Plataforma Ciudadana, el presidente Juan Orlando Hernández y líderes de la oposición política.



Los excandidatos presidenciales Salvador Nasralla y Luis Zelaya no asistieron a las reuniones y designaron a una comitiva de sus respectivos partidos para entregar a los delegados del organismo una serie de documentos sobre los resultados del proceso electoral y sus planteamientos para poder sentarse a la mesa del diálogo.



Un funcionario de las naciones Unidas confirmó a LA PRENSA que la misión exploratoria concluyó ayer su agenda de trabajo y este sábado en horas de la mañana abandonará el país para preparar un informe que será entregado al secretario general Antonio Guterres.



La comitiva tenía como misión principal tener un acercamiento con los diferentes actores políticos y sociales del país con el fin de preparar el terreno para la instalación de un diálogo nacional participativo, abierto e incluyente que ponga fin a la crisis política desatada tras las elecciones del pasado 26 de noviembre.



Igor Garifulic, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), valoró positivamente los encuentros y comentó que encontraron una gran voluntad de todas las partes para iniciar el ejercicio.



Lamentó que no fuese posible reunirse con los excandidatos presidenciales Salvador Nasralla y Luis Zelaya, así como con el coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya; pero no descartó que en el futuro puedan entablar un diálogo con ellos para tener también sus visiones sobre la situación del país.



Luego de estos primeros acercamientos, la ONU designará a un facilitador de alto nivel, entre los cuales se mencionan al expresidente de Guatemala y actual presidente del Sistema de Integración Centroamericano (Sica) Marco Vinicio Cerezo y el exgobernante de Panamá Martín Torrijos.



Julieta Castellanos, exrectora de la Unah, lamentó que los excandidadtos de la Alianza de Oposición y del Partido Liberal no hayan atendido personalmente la invitación de los delegados de la ONU.



“Fueron ellos los de la Alianza y el Partido Liberal los primeros en pedir el apoyo del organismo internacional; aunque Manuel Zelaya sabe que la única invitación que puede atender la ONU es la formulada por el Gobierno y no de ciudadanos”, apuntó.



Deploró la actitud de Nasralla y Zelaya para poderse sentar a la mesa del diálogo y dijo que esa es la actitud que ellos van a asumir ahora de manera constante y sistemática.



Los miembros de la junta de convocantes valoraron positivamente los encuentros.