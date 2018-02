Cortes de energía para este sábado 10 de febrero

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará mañana sábado mantenimientos programados y varias colonias sampedranas y de la capital permanecerán sin el fluido eléctrico.



A continuación la lista



San Pedro Sula

8:30 am a 4:00 pm



Colonia Bella Vista

Juan Lindo

Residencial Potosí

Aldea Santa Ana

Aldea Peña Blanca

Colonia Miramelinda

Colonia Gracias a Dios

Hospital Mario Rivas

Escuela Internacional

Plaza Pedregal

Diunsa

Supermercados La Colonia



Distrito Central

8:00 am a 8:15 am/ y 3:45 pm a 4:00 pm



Plaza Miraflores

Edif CCIT

Compumax

Residencial Loma Verde

Burger King

Pizza Hut, bulevar Centroamérica

Hondutel

Emisoras Unidas

Televicentro

La Curacao

Bamer

S.A.G.

Defomin

Tiendas Sears

Lik'os

Cadasa

Trópigas

Hotel Alameda

Loma Linda Sur

Barrio La Pagoda

HSBC

Almacenes Extra



8:00 am a 4:00 pm

Parte de Loma Linda Norte, Injupem