TSC amenaza con aplicar pliegos contra la Enee

Tegucigalpa, Honduras.



El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reiteró que emitirá pliego de responsabilidades contra funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) si no elaboraron un plan de acción para corregir graves anomalías en el funcionamiento de diversos proyectos, entre estos un sistema informático.



El pliego de responsabilidad que se aplicaría en caso de verificarse que la Enee no hizo el plan de acción sería de tipo administrativo e implicaría una multa que va de cinco mil a un millón de lempiras, dice la Ley Orgánica del TSC.



Mediante un comunicado de prensa, el TSC indicó que el Departamento de Seguimiento de Recomendaciones del TSC solicitó a las autoridades de la Enee un informe que detalle el cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en el informe 004-2016-DASII-ENEE-A para corregir 26 hallazgos.



La auditoría abarcó del 1 de enero de 2013 al 19 de agosto de 2016 y se le notificó al gerente general de la Enee, Jesús Mejía, según oficio Presidencia/TSC-4999-2016, de fecha 6 de diciembre de 2016.



LA PRENSA divulgó un reportaje en el que revela el derroche en la contratación de un software Sistema Integrado de Gestión (SIG), valorado en $15 millones, unos L350 millones.



A Jesús Mejía se le dio plazo de 15 días después de la notificación del informe para que aplicara las recomendaciones.



El reporte indica que entre las anomalías se encuentra la no operatividad del SIG, que se creó mediante el Contrato Promef-UEP-CB-004-2013, firmado el 19 de septiembre de 2013.



El software en cuestión presenta atrasos en el funcionamiento de los subsistemas denominados Sistema de Gestión Comercial (SGC) y el Sistema de Gestión de Incidencias (SGI). El SGC, que se usaría para hacer la facturación de electricidad, no ha podido ser usado a cabalidad porque no se creó un mecanismo para migrar la base de datos de los usuarios que tenía Servicios de Medición Eléctrico de Honduras (Semeh).



Debido a este impasse, Empresa Energía Honduras, que reemplazó a Semeh en 2017 en el servicio de facturación, no ha podido usar el SIG para ese fin. Semeh se negó a construir un sistema que migrara la base de datos.