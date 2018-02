Congreso discute hoy la Ley de Ciberseguridad para castigar delitos en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.



El Congreso Nacional de Honduras socializó este miércoles una ley que busca castigar delitos cometidos en las redes sociales, con la finalidad de "proteger a la población", según lo expresado por los miembros de la Comisión de Dictamen.

El Legislativo informó en su cuenta oficial de Twitter, después de la socialización, que el anteproyecto será discutido este día ante el pleno del Congreso Nacional.

Ante la polémica de diversos sectores se modificó el nombre del anterior anteproyecto de ley, ahora se llama Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales, modificando el nombre de la controversial iniciativa.

El diputado Gerardo Martínez, presidente de esta comisión, expresó que "lo importante es que estamos incorporando la parte académica, se ha cambiado el nombre y lo importante es el radio de acción".



"Vamos a favorecer a toda la colectividad (...) estamos restituyendo garantías, ya que usted puede ser víctima de un delito en redes sociales", argumentó Martínez.



Esta comisión de dictamen se reunió con los representantes de la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet.



"Buscamos castigar a la persona que publica la cuestión, no es a los proveedores como decía anteriormente", dijo el diputado nacionalista Marcos Velásquez, quien integra la comisión de dictamen.



La propuesta de los congresistas fue socializada ante las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), con representantes de varias iglesias evangélicas y con miembros de la Iglesia Católica.



"Cualquier diputado tiene iniciativa, se hablaba de una regulación, pero se nombró esta comisión que ya trabajó con otros sectores, se le dio otro rumbo a la iniciativa y las personas con las que la socializamos van contentos", sostuvo Velásquez.



Aseguró que este jueves continuarán "atendiendo a más iglesias, patronatos y a la juventud (...) porque buscamos proteger a la población, castigar a la persona que publica la cuestión, no es a los proveedores como decía anteriormente (...) ya no va a ser mordaza, no es así".