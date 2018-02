Rocío Tábora reitera que fondo para diputados está congelado

Tegucigalpa, Honduras.



A raíz de varios cuestionamientos, la titular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, reiteró ayer que el Fondo de Desarrollo Departamental se encuentra congelado. “Hemos emitido un proceso mientras no haya un mecanismo claro de uso, los fondos están totalmente congelados con instrucción del presidente de la república”.



Reconoció que se debe hacer un reglamento, pero no un “papel cualquiera”, sino un procedimiento con reglas nuevas hasta garantizar que esos recursos a los que han tenido acceso los diputados del Congreso Nacional sean utilizados para obras y programas sociales. “Todo el personal de Finanzas tiene instrucciones de no mover ni un solo papel para esos fondos departamentales mientras no nos pongamos de acuerdo con ellos y obviamente con el Tribunal Superior de Cuentas”, destacó la funcionaria.



Francisco Rivera, expresidente de la Comisión de Presupuesto del pasado Congreso Nacional, señaló que si no se elabora un reglamento y no se llegue a un convenio entre Finanzas y el Poder Legislativo, no podrían funcionar estos desembolsos de recursos del Estado que se encuentran bajo la lupa por la presunta comisión de ilícitos.