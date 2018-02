Autoridades mexicanas rescatan a 103 hondureños en precarias condiciones

Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas rescataron a un total de 301 migrantes centroamericanos que eran transportados en precarias condiciones en los estados de Tamaulipas y Veracruz, informaron hoy autoridades migratorias.



Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), rescataron la madrugada de este sábado a 198 migrantes en las cajas de dos camiones de remolque en el tramo carretero de Ciudad Victoria, estado nororiental de Tamaulipas, a Linares, Nuevo León.



Los migrantes viajaban en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sin ventilación adecuada y sin agua ni alimentos, señaló el INM en un comunicado.



Precisó que en el punto de revisión de Sedena-INM en el municipio de Oyama, Tamaulipas, se detectó a través de equipos de escaneo del Ejército que dos vehículos tipo tráiler transportaban a numerosas personas que viajaban en condiciones de riesgo al carecer de ventilación adecuada y escaso espacio para moverse.



Elementos del INM y del Ejército descubrieron que en la caja del primer vehículo eran transportados 75 extranjeros adultos y 26 menores de edad, mientras que en el segundo viajaban 97 personas, sumando un total de 198 migrantes que no pudieron acreditar su estancia legal en el país.

Se trata de 76 personas originarias de Guatemala, 103 de Honduras y 19 de El Salvador (80 hombres y 39 mujeres adultas, 40 niños y 39 niñas). Del total de menores, 55 iban acompañados de sus padres o familiares, y 24 de ellos viajaban solos).



De acuerdo con los migrantes, su viaje comenzó en el estado de Tabasco (sureste), pasando por Veracruz (oriente). Precisaron que el tramo de Ciudad Victoria a Linares es usado por los traficantes de personas para evadir los puestos de control en la carretera que va desde Veracruz hasta Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.



Según pudo constatar Efe, los menores oscilan entre uno y seis años de edad, y entre los migrantes hay cuando menos tres mujeres embarazadas.



Filegonio López, uno de los migrantes, narró a Efe que vivió cuatro días con su hija en la caja de uno de los camiones. "Ya no lo vuelvo a intentar; no vale la pena. Sería arriesgar la vida de mi niña", declaró.



Refirió que solamente cada 30 minutos recibían aire a través del sistema de ventilación del camión, aunque a veces tenían que esperar horas. "Fue un poco difícil porque no ve uno ni qué hora es ni la luz del día", manifestó.

Tampoco les daban alimentos, y ellos solo traían frutas "para darles a los nenes, y aguas y sueros".



Los menores no acompañados serán puestos bajo custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se les dará atención especializada a través de oficiales de protección a la infancia, quienes los entregarán a sus familiares tras el procedimiento migratorio correspondiente, indicó el INM.



El Instituto destacó que realiza el retorno asistido de personas del Triángulo Norte de Centroamérica con base en medidas que México ha negociado con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, "contemplando una repatriación digna, ordenada y segura, informándoles sobre el derecho humano que tienen en México de recibir ayuda y protección a través de la petición de refugio".



Tres personas de nacionalidad mexicana fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico de personas.



En otro boletín, el INM indicó que, en coordinación con la Policía Municipal de Acultzingo, Veracruz, rescató a 103 migrantes que viajaban en condiciones de hacinamiento en un camión sobre la carretera Orizaba-Tehuacán hacia el estado de Puebla.

Precisó que fue la tarde del viernes cuando se detectó un camión con placas de Puebla que transportaba a los extranjeros, cuya vida corría peligro al presentar signos de deshidratación y asfixia.



El grupo está conformado por 83 hondureños (24 niñas y 16 niños, así como 23 hombres adultos y 20 mujeres adultas), 14 salvadoreños (dos niños, 10 hombres y dos mujeres adultas), y seis hombres adultos originarios de Guatemala.



Los extranjeros fueron trasladados al Auditorio Municipal, donde personal del INM les ofreció agua, comida y atención médica.



Los migrantes fueron informados sobre la facultad de solicitar refugio en el país, y se estableció una comunicación inmediata con los consulados sus países de origen.



Fuentes migratorias dijeron a Efe que los migrantes viajaban en un doble fondo del camión de carga y que llevaban viajando desde el lunes en condiciones infrahumanas, sin probar agua ni alimentos.



El conductor del camión fue arrestado y puesto a disposición de autoridades ministeriales. EFE