L40 millones costará reparar el tramo entre Cemcol y San José del Boquerón

San Pedro Sula, Honduras.



Después de meses de calvario para salir de sus colonias, los más de 20,000 pobladores que viven en el tramo entre Cemcol y Ticamaya recibieron una buena noticia.



LA PRENSA realizó varias publicaciones en las que se mostró la odisea de los pobladores para salir de sus casas, los testimonios de las personas a las que se les dañaban sus carros porque caen en esos baches.



Sumado al pésimo estado de la calle también se ven en problemas cuando llueve porque la plancha de Arenales está en pésimas condiciones y en el reciente temporal se cerró el paso.



Son varios kilómetros los pésimos y los pobladores han hecho muchos intentos por repararlos.



En esa zona están las colonias Bosques de Jucutuma Uno, Dos y Tres, La Pedroza, Arenales, Real del Campo Dos, Sitradima, Bordo Dixie, Nueva Inversión, Villa Norma, La Sabana, Santa Fe, y las aldeas Bosques de Jucutuma y Copén.



El gran problema es que a pesar de que es una zona donde hay varias colonias de San Pedro Sula, la calle por donde salen es nacional y ante esa situación la Municipalidad se desentiende.



Respuesta



El Congreso Nacional conoció el problema a través del diputado Alberto Chedrani.



El parlamentario presentó un proyecto de decreto para que se le dé el mantenimiento que se merece el tramo carretero desde Cemcol hasta San José del Boquerón. Esa vía también es una alternativa para Choloma y Puerto Cortés. El proyecto beneficiara a más de 20,000 pobladores y se concretará con el apoyo del Gobierno, dándole seguimiento para que el país alcance los mejores niveles en infraestructura.



El proyecto está valorado en unos L40 millones de lempiras y deberá ser incluido en el presupuesto nacional para dar el mantenimiento a los seis kilómetros.



Para la próxima semana se anuncia una reunión con el representante de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) para que agilicen la obra y los miles de escolares que viven en el sector puedan hacerlo sin correr peligro.



Alegría



La noticia ha sido bien recibida por los pobladores, quienes agradecen que por fin les hayan escuchado.“Nosotros estamos contentos y esperamos que no solo sea el anuncio porque esta situación ya no se aguanta y nuestros carros se dañan”, dice Oneyda Escalante. Aseguró que otro problema que están viviendo es que por el mal estado de la calle se tardan hasta dos horas para llegar a San Pedro Sula.



Geovany Rodríguez, líder de la zona, explicó que reciben con alegría la noticia, pero seguirán haciendo los trámites necesarios para que ese tramo pase a ser de San Pedro Sula y reciba mantenimiento periódico. Nosotros tendremos una asamblea para informar a los pobladores sobre los avances y seguiremos recolectando firmas, dijo.



Recordó que es una vía transitada y además por esa zona pasan los carros que llevan basura al relleno sanitario. Ya llevamos meses denunciando esta situación y ustedes como medio de comunicación nos han apoyado para dar a conocer la situación que vivimos, dijo el líder comunal. Otros pobladores de la zona explicaron que esperan que la construcción del puente, donde está la plancha, no quede fuera del proyecto.