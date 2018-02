Tema de la Maccih es con la OEA, ratifica Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



Tras la confusión generada por las palabras de Álvaro Colom, expresidente de Guatemala, de que vendrá a Honduras para tratar las reformas electorales, el ministro Ebal Díaz aclaró que la mesa de trabajo entre el Gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ocupará de asuntos relacionados con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).



Asimismo, enfatizó que en el diálogo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se tratarán las reformas electorales.



“Lo que queremos es enviar señales positivas a los dirigentes de la oposición y al pueblo hondureño”.



Colom fue designado por el secretario de la OEA, Luis Almagro, para impulsar la mesa de trabajo con el Gobierno hondureño, después que el presidente Juan Orlando Hernández le enviara una carta exhortando a resolver las diferencias en el marco del convenio que crea la Maccih.



Sin embargo, Álvaro Colom declaró el miércoles que los temas torales de su misión en Honduras serían “las reformas electorales y el fortalecimiento del sistema democrático; el tema de la Maccih no lo hemos tocado todavía”.



En ese sentido, Ebal Díaz comentó que “se ha generado una confusión en torno al diálogo con las diferentes fuerzas políticas y sectores de la sociedad con lo que tiene que ver con el convenio que firmó el Gobierno de Honduras con la OEA, que dio lugar al nacimiento de la Maccih”.



“El secretario general de la OEA respondió a la nota -del Presidente- y luego anunció que designó a Álvaro Colom justamente en el marco de ambas misivas; ese es un tema”, dijo.



“Son dos foros: con la OEA es para el tema de la Maccih, que es entre el Gobierno, y el otro foro es el diálogo nacional con las fuerzas políticas en el cual participará la ONU”, enfatizó.



“En cuanto al expresidente Álvaro Colom, hay que esperar que llegue, pues el objetivo es mandar un mensaje político correcto”, reflexionó.



Ebal Díaz dijo que ambos foros coinciden en el tiempo, “pero hay que aclararlo para que no haya confusión en los líderes de la oposición”.



“Ahora, si en el marco de las reuniones facilitadas por la OEA se abordan las reformas electorales, eso habrá que abordarlo ahí y después llevarlo a la mesa del diálogo nacional”, sugirió.



El politólogo Edgardo Rodríguez opinó que el Gobierno está invitando a Colom para tratar lo de la Maccih, no para el diálogo nacional. “Que en el camino se pueda incorporar como una parte de las aristas del diálogo, ya se verá en el camino”.