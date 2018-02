Lluvias afectan el turismo en Omoa

Omoa, Honduras.



Las lluvias que han azotado al turístico municipio de Omoa, Cortés, han dejado cuantiosas pérdidas económicas, lo que ha afectado a los dueños de negocios ubicados en la playa resienten la llegada de turistas.



El aguacero comenzó a caer el lunes en la noche, lo que originó que los restaurantes no abrieran, y esto les causó pérdidas económicas.



Sandra Carbajal, encargada del restaurante El Kiosko, en la playa, dijo que desde el lunes el negocio permaneció cerrado debido a las lluvias.



La joven dijo que hasta ayer que mermó el aguacero pudieron abrir y esperan que las condiciones climáticas mejores el fin de semana para que los clientes lleguen.



“Las lluvias nos ha afectado bastante, no hemos abierto el negocio, nos ha dejado pérdidas. Abrimos hoy -ayer-, pero han sido pocos los clientes que han venido”, expresó.



Idania Marisela Brocato, propietaria de Iguanas Sport´s Restaurant, manifestó que las lluvias alejan a los turistas.



“También han afectado la carretera y nosotros tenemos bastantes turistas que nos visitan desde Guatemala. Las ventas han estado bajas y además las lluvias traen suciedad a las playas, las cuales las limpiamos de manera permanente con la ayuda del personal de la alcaldía”, dijo.



Comentó que durante la semana abrieron porque como están un poco alejados de la playa no les afectó mucho la lluvia, pero otros negocios no pudieron porque azotó el agua.



Los propietarios esperan que el clima mejore, ya que cuentan con producto para atener a los visitantes que lleguen el fin de semana.



El municipio de Omoa es visitado por más de 300,000 turistas durante la temporada veraniega en su mayoría procedentes de San Pedro Sula y Guatemala. Según datos de la oficina de Turismo, el fin de semana es visitado por unas 10,000 personas.



Uno de los sitios más visitados es la fortaleza San Fernando.



Clima



El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco informó que el clima mejorará en los próximos días, ya que no hay probabilidades de lluvia.



Sin embargo, el comité sugiere el monitoreo en el departamento de Cortés. Las lluvias cesaron ayer y para el fin de semana no hay pronóstico de chubascos.