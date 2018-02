“Nunca he llevado dinero manchado a mi hogar”, dice jefe de la Policía Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



El director de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, salió al paso ayer y se defendió luego de que trascendieran unas supuestas implicaciones con el narcotráfico. “Lo dije una vez y lo repito: nunca he llevado dinero manchado de sangre a mi hogar ni lo haré”, dijo el alto jerarca policial. Expresó que si hay algún informe, es falso, y es competencia del Ministerio Público determinar su procedencia.



Las declaraciones de Aguilar Morán tuvieron lugar en la basílica de Suyapa, adonde participó en una ceremonia eclesiástica. “Soy inocente mientras no se me demuestre lo contrario”, enfatizó el comisionado. Un informe del Gobierno publicado por The Associated Press dice que el jefe policial ayudó en 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína. El cargamento de 780 kilos de cocaína estaba escondido en un camión cisterna que, según el informe, era escoltado por agentes corruptos hasta la casa de Wilter Blanco, un narcotraficante que recién fue condenado en Florida a 20 años de prisión.



El lunes pasado, la cúpula de la Policía Nacional pidió al Ministerio Público que inicie una investigación con el propósito de querellar a los responsables de la publicación.



La solicitud plantea que “se realicen investigaciones preparatorias con la finalidad de intentar una querella, en vista de publicaciones difamatorias realizadas por los periodistas Christopher Sherman, Martha Mendoza y Garance Burke, de la agencia de noticias The Associated Press”, reza el documento. La publicación también menciona al subdirector de la Policía, Orbin Alexis Galo Maldonado, y al inspector general de la Policía, Orlin Javier Cerrato Cruz. El abogado José Rómulo Mejía Pineda se apersonó al MP en nombre del director de la Policía y de las demás autoridades de la institución. Los jefes policiales demandan que en la investigación se aplique un registro completo de los teléfonos de los periodistas con vaciados entre los meses de octubre de 2017 a enero de 2018.