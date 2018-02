El relato de la embarazada que sobrevivió al alud que soterró a seis personas en Omoa

Omoa, Cortés.

Gloria Yessenia Mejía dormía plácidamente durante la madrugada del pasado miércoles, y lo hacía profundamente debido a su embarazo. La lluvia caía muy fuerte sobre su vivienda ubicada en la comunidad Monte Sinaí de Cuyamel. Era el tercer día consecutivo de mal tiempo. El agua había saturado tanto el suelo de su casa, que algunas paredes comenzaban a ceder. De pronto, comenzó la odisea.

"Fui arrastrada. Cayeron piedras sobre mis piernas y mi lomo (espalda), busqué cómo salirme de ahí, ya me estaba ahogando, tenía encima un cuartón (madero), sentía la muerte, pero gracias a Dios estoy viva", relató la joven de 17 años, que tiene dos meses de embarazo.

Gloria Mejía, una joven robusta, logró salir, pero soterrado quedó su hijo Gerson Daniel Gámez de 18 meses, su marido Daniel Gámez Iraeta (de 21 años) y su suegra Cleotilde Iraheta Vásquez (de 54).

Las otras víctimas mortales que fueron sacadas son Nohemí Mejía García (de 26) y Nehemías Mejía (de 10).

Su suegra y su hijo aún no han sido sacados por las autoridades de socorro. La búsqueda seguirá hoy, de acuerdo a lo informado por los Bomberos.

"Espero en Dios que, sea vivos o muertos, que los encuentren; pero estoy rogando, primero Dios que los hallen", expresó la mujer entre lágrimas.

LEA: Lluvias cobran la vida de seis personas en Omoa

Omoa, Cortés, zona norte de Honduras, se convirtió en el escenario de una tragedia, después de que en una zona montañosa dos casas se derrumbaran ocasionando la muerte de cinco personas, entre ellas menores de edad. Otras cuatro personas resultaron heridas.

"Estoy embarazada y confío en ustedes que me ayuden para hacerme un ultrasonido y saber cómo está mi niño, porque esos porrazos que me di en la barriga, no sé cómo saldré. Ayer que fui al materno me dijeron que mi niño estaba vivo, pero espero en Dios que todo esté bien".

Mejía informó que hoy enterrarán a su esposo porque debido a los escasos recursos no tenían dinero para prepararlo y se está descomponiendo. Agregó que logró rescatar a su sobrina y que su cuñada, que también estaba en casa, se está recuperando en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, ciudad circunvecina de Omoa.

"Mi sobrina cayó sobre mí, ella está en el hospital y a mi cuñada la sacaron bien herida. Está en el Catarino y no sabemos nada, porque nadie se fue con ella", sostuvo.

Los cuerpos de socorro acudieron al lugar ayer en horas de la mañana, cuando uno de los residentes de la aldea bajó y contó lo que había pasado. Al sitio solo se puede llegar caminando.

Las personas que lograron salir junto a Gloria son Manuel Gámez (de 64 años), María Sarahí Gámez (de 13) y Elizabeth Laínez (de 2 años), algunos de ellos sacados en sábanas por los socorristas que eran esperados a la orilla de la carretera por las ambulancias para trasladarlos a un centro asistencial.



"Nunca pensé eso. Yo con mi marido teníamos planes en este año de casarnos, él se había reconciliado con Dios, espero en Dios que le haya tomado su alma, ahora lo haré yo, yo se lo prometí a Él mientras estaba ahí abajo, casi muerta, yo nunca esperé eso, pero nada se puede hacer con lo que hace Dios", relató Mejía.



(Gloria dijo que si alguien desea ayudarle, ya que quedó sin casa, sin esposo y tiene sobre ella la carga del funeral, puede llamarla al número 3305-4747 ).