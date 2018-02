Inundadas zonas bajas de Arizona y Tela, en Atlántida

Arizona, Atlántida, Honduras.



Las fuertes lluvias que azotaron el norte de Honduras provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas y causaron inundaciones en varias comunidades de este municipio y parte de Tela.



Nuevamente el río Leán, en Arizona, no pudo contener la enorme cantidad de agua que dejaron más de 48 horas de lluvias copiosas producto del temporal.



Un centenar de viviendas y varias hectáreas de cultivo de palma, granos básicos y potreros para el pastoreo de ganado resultaron anegados.

Los cultivos se encuentran bajo agua. El desbordamiento de ríos provocó que el tráfico de vehículos entre La Ceiba y Tocoa se viera interrumpido por varias horas para carros livianos, las autoridades solo permitieron pesados.

Marco Tulio Polanco, habitante de la aldea Kilómetro 17, informó que el agua comenzó a entrar a las 7:00 am de ayer y en pocos minutos la comunidad estaba completamente llena. “Este es un problema que venimos sufriendo desde hace muchos años y pese a que hemos buscado ayuda ante las autoridades del Gobierno para que se mejore la estructura de los bordos, el problema sigue igual”.



Recordó que el año pasado fueron afectados por el río en tres ocasiones y esta es la cuarta vez que quedan bajo agua. Polanco dijo que esperan que las nuevas autoridades se interesen en solventar la situación para no continuar con ese calvario con la mínima lluvia en el sector. Las corrientes del Leán comenzaron a hacer estragos en la parte de arriba de Arizona, a tal grado que casi sobrepasa la carretera entre este lugar y La Ceiba. Se formaron diques que amenazaban con saltar la vía y cerrar el paso.



Las aguas inundaron los sembradíos de maíz y otros productos agrícolas que se dan en la parte baja del lugar donde, además, hay varias haciendas, lo que obligó a los dueños del ganado a llevarlos a un terreno más seguro para evitar que fueran arrastrados generando mayores consecuencias.

En horas de la tarde la vía quedó libre. Las lluvias continúan este día en el Litoral Atlántico, pero en menor intensidad.

El sargento del Cuerpo de Bomberos de Tela, Carlos Oliva, informó que el desbordamiento del río Leán y otras quebradas de ese sector no han causado mayor efecto a los vecinos de este municipio, no así a los de Arizona.



“Nos mantenemos pendientes de los niveles de los ríos, hasta el momento la situación en Tela es normal, por lo que esperamos que así continúe”, apuntó. Ramón Martínez, vecino, manifestó que cada vez que se llena la zona pierden sus cultivos y nadie responde por ello, por lo que pide al Gobierno implemente un plan y ejecución de proyectos que reduzcan la vulnerabilidad a las inundaciones.



Los comités de emergencia de ambos municipios no reportan evacuados por el fenómeno. Similares problemas se presentan también en Tocoa, Colón, donde varios ríos también se desbordaron, y uno sobrepasó la carretera e impidió el tránsito vehicular varias horas.