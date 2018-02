Estos son los cortes de energía de este jueves 1 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron las zonas que sufrirán la interrupción del servicio de energía eléctrica durante este jueves en Honduras.

La interrupción del servicio se programó ya que la enee realizará una reubicación de línea de transmisión, mientras que la EEH realizará trabajos de mantenimientos a varios circuitos.

Las zonas afectadas son:

Tegucigalpa, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Barrio Morazán

Estadio Nacional

Congreso Nacional

barrio El Olvido

barrio La Hoya

barrio La Guadalupe

Col. Palmira

Hospital del Carmen

Hotel Honduras Maya

Hotel plaza San Martín

Embajada de Los Estados Unidos

Blvd. Morazán



Jocón, Yoro - 8:30 am a 3:30 pm



Aldea La Aguata

Puente Grande

Edicaly

Puentecita

Puente Grande El Coroso

Santa Cruz

Aguas

Macor



Gualala, Santa Bárbara - 8:30 am a 4:00 pm



Aldea Río Seco

San Luis Planes

El Dorado

El Sauce

Plan de Suyapa

La Peña

Los Planes

El Jute

El Zapotal



Puerto Cortés, Choloma, Tela y El Progreso - 8:00 am a 4:00 pm



Brisas del Chile

La 46

Plantel Tropigas

Los Laureles

Col. 1 de abril

Amigos del Campo

Banderas III

Chameleconcito

Col. fraternidad

18 de noviembre

30 de mayo

Entre Naranjos

Col. Episcopal

Valle en el Bosque

Plantel Seaboard Sealand

Plantel Desco

plantel C.A.T.R.

Terminal de contenedores Dole

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Bully Champa

Plantel Exa

La Cabaña de Don Mario

Campana

Col. El Sauce

Tronconales

Col. San Roque

Col. Nueva Campana

Col. La Arrocera

Col. 6 de Mayo

Col. la Gran Vía

Col. 21 de octubre

Las Palmas

El Rondón

19 de Mayo

Baracoa Pueblo

Col. San Miguel

Carretera vieja Baracoa

Col. Las Brisas

Honduras container

Gasolinera Puma Puente Alto

Puente Alto

Col. los Leones

Dihego

Texaco Truck Stop

Hacienda Maravilla

La Garrobera

Col. Gracias a Dios

Col. El triunfo

Nisperales

Zona de las antenas

Aldea Morazán

Baracoa

Johson

El Bum

Col. López Bonilla

La Unión

El Sofoco

Los Cruces

Tapón de los oros

El Boquerón

La Colman

Los Mangos

Km2

Sector La Cooperativa

Honducaribe

Calán

Paleto

Sauce

Cedros

caoba

roble

El Ocote

San José de Brisas

La 40

La Uva

La Junta

La Mora

Guanacastales

remolino

Ticamaya y Nueva Ticamaya

Nola

Kele Kele

Savoy

Manacalito

Choloma

Rondón de Alfredo

Sector La Cooperativa

Coinsu

Biosa

Aliansa

Camarote

Industrial Laundry

Aldea La Protección

Tibombo

Montevideo

Lupo Viejo

Tela

Meroa 8

Meroa Río

El Champerío o Triunfo II

El Guayabal

Toloa Creek

Creek Martínez

El Tigre

Melcher

El Progreso

La Fragua

La 45

La Curva de Dora

La Bolsa de Pava



El Paraíso - 8:00 am a 4:00 pm



El Paraíso

Cuyali

Los Terrones

Las Manos

Oropoli

Alauca

San Antonio de Alauca

El Jícaro

Santa cruz

La Chichigua

Manzanilla

Matapalo

Agua Zarca

Las Limas



La Ceiba, Atlántida - 8:00 am a 5:00 pm



Col. El Manantial

Col. Pizzatty

Col. Las Acacias

Col. Irías

Col. Kawas

Col. Sierra Pina

Bo. San Miguel