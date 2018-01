Interrumpido el paso entre Honduras y Guatemala por frontera con Corinto

Tegucigalpa, Honduras.



Pérdidas millonarias a la economía del país está ocasionando la interrupción del paso terrestre entre este municipio y la aduana de Corinto, en Guatemala.



La carretera quedó cortada ayer por las fuertes corrientes del río Tegucigalpita, ya que el terraplén de uno de los cabezales cedió con el agua y dejó incomunicado a ese importante sector en el Caribe hondureño.

El terraplén del puente en el río Tegucigalpita no resistió la fuerte corriente.

Eso obligó al Comité de Emergencia Municipal (Codem) y al Comité Permanente de Contingencias (Copeco) decretar emergencia en Omoa, ya que temen que con el paso de las horas la situación empeore y el número de afectados por el temporal sea mayor.



El alcalde Ricardo Alvarado informó que en las evaluaciones realizadas en la zona cuantificaron cerca de 150 viviendas inundadas, la mayoría de estas en las barras del río Motagua. “Con la interrupción, las pérdidas son millonarias, ya que por ese corredor circulan centenares de cisternas con combustible, camiones con mercadería y otros productos que mueven la economía de la región”.

Vecinos de Omoa arriesgan sus vidas para cruzar, ya que no hay vías alternas.

Alvarado explicó que en el lugar ya se encuentra equipo de una constructora para iniciar este día la reparación del boquete, siempre y cuando el tiempo mejore. En la vía también se registran deslizamientos, promontorios de tierra y piedras. “Hace varios meses reporté a las entidades del Gobierno encargadas de las carreteras, el riesgo de que la corriente afectará el cabezal, no atendieron el llamado”, dijo el jefe edilicio. Luis Posada dijo que el temporal no solo está afectando a Omoa, desde ayer comenzaron a registrar algunos inconvenientes en comunidades colindantes con los ríos de Chamelecón y Ulúa.



“A la población de esos lugares se les pide estar atentos a los comunicados que estamos haciendo con motivo del mal tiempo, les pedimos no estar confiados y de ser necesario evacuar las zonas bajas”, apuntó.



En Santa Bárbara también reportaron daños por lluvias, especialmente en Pinalejo, Macuelizo y zonas aledañas.