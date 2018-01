Apunte los cortes de energía para este miércoles 31 de enero

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron las zonas donde interrumpirá el servicio de energía eléctrica durante este miércoles en Honduras.

Sectores residenciales y comerciales de San Pedro Sula se verán afectados por los cortes programados por la empresa.

Las estatales realizarán trabajos de mejoramiento a la red eléctrica de los lugares afectados.

Estas zonas son:

Trujillo, Colón - 8:00 am a 5:00 pm

Río Claro

5to Batallón

Agropalma

Los Leones

Aceydesa

Cuyamel

Santa Elena

La Brea



Santa Cruz de Yojoa - 8:30 am a 4:00 pm



Aldea oropéndolas

Las Flores

Generadora yojoa

El Ciprés

Pinolapa

Granjas avícolas

Blaín

Montecillos

Panacam

Empacadora 2000

San Isidro

Casitas

Zoológico Joya Grande

La Victoria

Las Delicias

Camchias

Ceibita

Agua Amarilla

Concepción

Las Lomitas



San Pedro Sula, Cortés - 8:30 am a 4:30 pm



Col. Jardines del Valle (III, IV y V Etapa)

Col. Villas del Sol

Col. San José del Pedregal

Col. El Pedregal

Res. Valle Azul

Res. Palma Real

Col. Rancho El Coco

Res. Bosques del Merendón

Hospital Mario Catarino Rivas

Torre Banco del País

UNAH-VS

Morgue Judicial

Escuela Saint Peter

Condominios Panorama

Escuela Trilingüe EuropaSchule

Col. Los Médicos

Lacthosa

Col. Violeta



Tatumbla, Francisco Morazán - 8:00 am 4:00 pm



Lacteos ondurta

Aldea La joya

Aldea Joya Grande

Los Arrayanes

La Estancia

San Juan del Rancho

El Quebracho

Tatumbla

Linaca

Cerro de Uyuca

Residencial Uyuca

Azacualpa



Choluteca, Choluteca - 10:00 pm a 4:00 am



Santa Elena

Agua Caliente

Fray Lazaro

Copal Arriba

Empacadora Santa Inés

Guanascastillo

Centro Experimental

Col. Inez Carranza

La Lucha

Camaronera Seat Farms

San José de las Conchas

El Ojochal

Boca del Rio Viejo

Azucarera Choluteca y La Grecia

Lajero Blanco

Las Joyadas

Las Delicias

La Lujosa

La Escondida

El Chaparro

Los Llanitos

Col. Vista Hermosa

Piedra de Agua

Chacalito

El Portón

Santa Cruz

San Isidro

Buena Vista

El Chapeton

San Cristóbal

El Cerro

Los Mangles

El Jiote

Playa Punta Ratón

Monjaras

Pueblo Nuevo

Cedeño

El Botadero

El Ojochal

El Venado

Guapinol

Los Puentes

Bo. La Reserva

Col. Boca del Rio Viejo

Los Delgaditos



Nacaome, Valle - 10:00 pm a 4:00 am



El Guayabo El Obraje

Jícaro Galán

Nacaome

La Libertad

San Miguelito

Alubaren

Reitoca

Curaren

San Marcos de Curaren

Quebrada Honda

San Nicolás

El Cubulero

El Pozo Sarco

Los Amates

Playa Grande

El Aceituno

El Estero

Alianza

El Amatillo Goascorán

Macuelizo

Las Delicias

Lauterique

Aguantequerique

Agua Caliente

El Ocotillo

Guajiquiro