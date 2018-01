Alístese para las suspensiones de energía de este martes en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció las zonas que no tendrán el servicio de energía eléctrica durante este martes en Honduras.

Las suspensiones responden a la realización de trabajos de mantenimiento en algunos circuitos.

Los lugares afectados son:

Jesús de Otoro, Intibucá - 8:00 am a 4:00 pm

Jesús de Otoro

San Isidro

Los Alpes

El Cedral

Macuelizo

San Francisco

Santo Domingo

El Guayabal

Quiraguira

Masaguara

San Jerónimo

San Marcos

San Rafael



Valle de Ángeles, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Santa Lucía

Zarabanda

Las Tres Rosas

Aldea Cerro Grande

Parque Obrero

La Escondida

Valle de Ángeles

Restaurante Las Tejitas

Restaurante La Florida

Hospital Adventista

Saluida a San Juancito



La Ceiba, Atlántida - 8:00 am a 1:00 pm



Col. Villa Linda

Col. Los Pinos

Col. Satélite

Col. Las Vegas

Bo. Danto

Col. Melgar No. 2

Col. Gonzalo Rivera

Villas Catleen

Santo Arriba

Bombas Sanaa



La Ceiba, Atlántida - 8:00 am a 5:00 pm



Col. La Esperanza

Col. Yesenia Castillo

Col. Dantillo

Col. Villas del Carmen

Col. Las Delicias

Col. San Juanes

Col. San Martín

Col. Las Flores

Col. La Ponce

Col. Monte Cristo

Col. Ramón Leiva (Barranco Chele)

Res. San Gabriel

Leyde

Col. Palmira

Residencial Quinta San Fernando

Col. Casa Blanca

Col. Villa Santa Lucía

Crila

Col. Bajos de Palmira

Col. Trejo

Col. Universidad

Col. Los Fotógrafos

Col. Vista al Mar

Col. El Búfalo

Col. Gracias a Dios

Col. Menonita

Col. 26 de Junio

Col. Lomas de Palmira

Iglesia Gran Comisión

Col. Rodas

Col. Armenia Bonito

Curla

Aldea Armenia Bonito

Col. Marisol 1 y 2

Villa Romana

Col. Vista Palmira

Col. Sitraleyde

Col. Nueva Era

Aeropuerto Internacional Golosón

Col. Roberto Padilla

Col. Miramontes

Col. 15 de Septiembre

Col. Club de Leones

Col. El Confite

Col. Irías Navas

Col. Villa Olímpica

Col. Carril del 7

Col. Carril del 8

Col. Xochimilco

Col. Municipal

Col. Bonitillo

Col. Rivera del Caribe

Col. Cerrato

Col. 1ro de Mayo



Santa Cruz de Yojoa y Victoria - 8:30 am a 4:00 pm



Generadora Vegona

Aguas de La Reina

Plan Grande

Posas del Agua

El Pinal

Periquito

La Piedad

La Unión

Santa Lucía

Lajas

La Lima

Los Manzanos

San Isidro

Platanares

Coyolito

El Venado

El Jícaro



Santa Rosa de Copán - 8:00 am a 4:00 pm



Col. Osorio

Col. Mano a mano

Col. Mejía García

Res. Miraflores

Res. Santa Fe

Teletón Santa Rosa de Copán

Centro Universitario de Occidente

Beneficio Santa Rosa

Centro Médico Quirúrgico Santa Rosa



Choloma y San Pedro Sula - 8:30 am a 4:30 pm



Res. Las Colinas

Col. Montealegre

Res. Campisa I y II etapa

Col. Juan Ramón Molina

Col. Bosques de San Pedro

Químicas Handal

Fibratex

Hermacasa

Industrias Molineras Arroz Cacique

Corsa

Cítricos CDC

Artesanos S.A.