JOH reafirma su compromiso con Almagro en la lucha contra la corrupción

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reafirmó mediante una carta a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Américanos (OEA), el compromiso firmado en materia de lucha contra la corrupción en el país.

El escrito también menciona la importancia de resolver las diferencias que ha tenido la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) referente a la reforma a la Ley del Presupuesto, misma que fue denunciada como un "Pacto de Impunidad" y que por su parte el Congreso Nacional determinó el hecho como "fe de errata".

En ese sentido, Hernández instó a la Maccih a resolver las diferencias con dicho decreto bajo el "marco de procedimientos claramente determinados en el convenio firmado entre Honduras y la OEA".

Según el convenio, ambas partes se comprometen a trabajar con la prevención, detección y sanción de acciones ilícitas en Honduras.

A continuación la carta íntegra:

Tegucigalpa, M D C., 28 de enero de 2018



Señor Secretario General:



En consideración al deseo del Gobierno de Honduras de obtener los mejores resultados de la cooperación con la Organización de Estados Americanos, y en función de los propósitos con los cuales Honduras ha suscrito compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, a fin de garantizar una oportuna prevención, detección y sanción de acciones ilícitas, conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en concordancia con los propósitos de la Carta Democrática Interamericana, el Gobierno de Honduras procura fortalecer el Estado de Derecho, sus propias instituciones y la construcción de confianza entre gobernantes y gobernados.



En apego a tales propósitos, me dirijo a usted para referirme a las diferencias surgidas con motivo de la aprobación, par parte del Congreso Nacional, del Decreto Legislativo No. 1412017 de fecha 18 de febrero 2018, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y, en particular, del Artículo 238 del mismo, las cuales deben resolverse en el marco de los procedimientos claramente determinados en el "CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN DE APOYO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD HONDURAS".



Siendo que la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Honduras estamos comprometidos con los mismos objetivos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, estima mi Gobierno que toda controversia entre las Partes, relacionada con la interpretación o con la aplicación del Convenio debe resolverse mediante los procedimientos establecidos en dicho Convenio y por el diálogo directo o por cualquier otro medio de solución convenido como reza el mismo instrumento internacional, y por las acciones que las instituciones nacionales puedan adoptar en función de sus atribuciones constitucionales y legales.

En consecuencia, muy cordialmente invito a la Secretaría General a retomar las Mesas de Diálogo entre Honduras y la OEA sobre temas de interés mutuo, a las cuales ambas Partes concurramos con los representantes de alto nivel que se designen por las instituciones concernidas, para discutir con ánimo de cooperación y de entendimiento los casos que se incluyan en la agenda temática y encontrar así la mejor solución de los mismos en atención a los más altos intereses de Honduras.



Reitero al Señor Secretario General, las seguridades de consideración distinguida.

Al señor

Secretario General de la

Organización de Estados Americanos

Don

Luis Almagro

Washington, D. C.